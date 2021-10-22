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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. علامات إرشادية وخدمات مرورية بمحيط  إغلاق شارع الهرم

إغلاق شارع الهرم
إغلاق شارع الهرم

انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة بمحيط إغلاق شارع الهرم حيث تمركزت الخدمات في محطة المريوطية حتى تقاطع شارع العريش، وهي مسافة الأعمال المغلقة وبدأت الشركة المنفذة لأعمال مترو الأنفاق تنفيذ مهام عملها بعد أن تسلمت موقع أعمال محطة مترو المريوطية كمرحلة أولى تحديدًا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

 

 ويأتي غلق شارع الهرم لتسليم  6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، إذ يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من 370 مترًا بعرض ما يقرب من 18 مترًا بشارع الهرم.

وأغلقت إدارة مرور الجيزة شارع الهرم بشكل كلي، بدءا من تقاطع الهرم مع طريق ترعة المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، وفعّلت إدارة مرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة من أجل التسهيل على المواطنين وحركة المركبات، والطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم من أجل تسيير حركة المركبات

وأوضحت إدارة المرور الطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم، وجاءت كالتالي: 

 

المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية، وتبلغ طولها ما يقرب من 900 متر، وتقوم بالسير في شارع الأهرام حتى موقع غلق شارع الهرم كليًا «موقع محطة المريوطية»، بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية عليها اتباع التحويلة التالية:

 

- الدخول يمينا بشكل «إجباري» اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبري العروبة «دوران أعلى ترعة المريوطية» والدوران والعودة إلى طريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا والدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير في  اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

 

القادم من ميدان الرماية

- السيادرات القادمة من  ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير في اتجاه شارع الهرم تقوم بالسير يمينا بشكل «إجباري» في اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران  بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة إلى طريق المنصورية مره أخرى بسبب أعمال مترو الأنفاق.

 

- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقًا» واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى إلى محـور ترسا من فتحة الدوران بعد منزل كوبري ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا، ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً إلى شارع الهرم.

اغلاق شارع الهرم

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شارع الهرم إغلاق شارع الهرم المريوطية الخط الرابع مترو الأنفاق

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