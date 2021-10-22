الدماطي يعلن الترشح لإنتخابات الأهلي ضمن قائمة الخطيب

تقدم محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بأوراق ترشحه علي منصب العضوية، في انتخابات الأهلي، المقبلة، ضمن قائمة محمود الخطيب.

وكتب الدماطي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : توكلت علي اللّه و قررت الترشح لدورة جديدة كعضو مجلس ادارة النادي الاهلي علي قائمة الكابتن محمود الخطيب ، املين في ان ننال ثقة اعضاء النادي العظيم.



وغادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إحدي مستشفيات الدقي وتوجه الي مقر القلعة الحمراء لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة القلعة الحمراء في إنتخابات 2021-2025 .

وتقدم لإنتخابات الأهلي حتي الأن كل من خالد سليمان أبو العلا والعامري فاروق علي منصب النائب ومحمد الغزاوي عضوية فوق السن ومي عاطف تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب.

وكان الثنائي عمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي قد قدما أوراق ترشحهما لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن في وقت سابق ، بالإضافة إلى الدكتور أحمد غيط فوق السن.