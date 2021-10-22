ضبط عامل ووالدته لتنقيبهما عن الآثار أسفل منزلهما في شبين القناطر

هبوط أرضي فضحهما..

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط عامل ووالدته، لقيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار أسفل منزلهما بمنطقة كفر شبين التابعة لدائرة مركز شبين القناطر ما تسبب فى حدوث هبوط أرضي بأحد الشوارع بالقريه المجاورة للمنزل وجرى التحفظ على أدوات الحفر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ بحدوث هبوط أرضي بأحد الشوارع بمنطقة كفر شبين دائرة المركز نتيجة قيام عامل ووالدته عن الآثار والحفر داخل منزلهما.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن وتبين وجود حفرة داخل أحد الغرف بعرض 150 سم وبعمق 5 أمتار بغرض التنقيب عن الأثار وتم التحفظ على أدوات الحفر عبارة عن "فأس وكوريك وحبل ومقطف وبكرة سحب".

وجرى التحفظ على مكان الواقعة، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمه، وتم اخطار مجلس مدينة شبين القناطر لاتخاذ شئونه، كما تمكنت القوات من ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعه على النحو المبين.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها كما أمرت بتشكيل لجنة من هيئة الأثار بالقليوبية للانتقال إلى مكان الواقعه لبيان عما إذا كان أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الأثار وبيان عما إذا كانت تلك المنطقة أثرية من عدمه وإذا كانت تلك المنطقة تخضع لهيئة الأثار من عدمه وبيان عما إذا كانت المنطقة متاخمة لمنطقة أثرية من عدمه وإعداد تقرير بالحالة وعرضه على النيابة والتحفظ على المنزل لحين الانتهاء من أعمال المعاينة.