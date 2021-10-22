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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 5 آلاف مخالفة دوائية وغلق مستشفي ومركز طبي فى الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة وزارة الصحة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم التكليق بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة العلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارات الصحية بالزقازيق والحسينية، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية بنطاق مراكز ومدن الزقازيق والحسينية.

 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبى بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، ومجهز بغرفة عمليات، وبالتفتيش تبين وجود أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية، وتم ضبط المضبوطات، كما تمكنت الحملة من ضبط مستشفى بالحسينية تعمل بدون ترخيص، مزودة بعدد ٣ غرف عمليات "صغرى، وسطى، كبرى" غير مرخصة، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطر داهم علي صحة المرضى، وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر التلوث نظراً لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، كما تم العثور علي أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وقام مفتشى الحملة بإثبات جميع المخالفات المذكورة وتشميع المركز الطبي، وجاري غلق المستشفى الخاصة بالكامل، بعد استصدار قرار بذلك من معالي محافظ الشرقية.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالى ما تم ضبطه من الأدوية والمستلزمات الطبية بكل من الزقازيق والحسينية بلغ ٤٩٠٩ مخالفة دوائية، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بأقسام الشرطة.

 

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، ومدير العلاج الحر بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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الشرقية ضبط مخالفة الصحة البيئة حملة صحة

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