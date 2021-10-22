عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختفاء طالب فى ظروف غامضة بـ سوهاج.. والداخلية تُكثف الجهود

الطالب المُختفي منذ
الطالب المُختفي منذ يومين

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من جهودها لكشف غموض اختفاء طالب بالعقد الثاني من العُمر، في ظل ظروف غامضة، بمركز طما.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من “م. ع. - ٤٥ عامًا - عامل”، مفادع تغيُب نجله عن المنزل منذ يومين.

وبالانتقال والفحص تبين اختفاء يوسف.م. ع - 13 عامًا - طالب - يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج”، في ظل ظروف غامضة، منذ يومين.

مياه سوهاج تجرى تجربة للتعامل الفورى مع تسرب غاز الكلور

وأثبتت التحريات، أن الطالب المذكور خرج من المنزل ولم يعد منذ أول أمس، ولم يتصل بأحد من أقاربه أو أصدقاءه، منذ لحظة اختفاؤه.

وتُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، الجهود والتحريات وتتبع سير الطالب للوقوف على مكان تواجده وأسباب اختفاءه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اختفاء غموض طالب طما

موضوعات متعلقة

ضبط 13 طن شاي فاسد في طما بـ سوهاج

ترشيحاتنا

بعد 6 أيام من الغرق .. العثور على جثة طالب بنها

بتسرق الجيران وعايز اربيها.. عامل يعذب ابنته حتى الموت بأطفيح

النشرة الاقتصادية الجمعة.. المالية تكشف عن مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى الموازنة الحالية.. وزيرة التجارة والصناعة تدعو نظيرها القطري لزيارة القاهرة

أخبار التوك شو .. سلالة جديدة من متحور دلتا سريعة الانتشار ..سرطان الثدي المرض الأول للسيدات في العالم.. هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها على الهواء

نشرة البرلمان| اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارات.. وخصم 1% من أجور العاملين بمشروع قانون العمل

ذكرى المولد النبوي.. "الشبراوية" تحتفي بالمصطفى وتؤكد: الاحتفال يمدنا بالأمل والنور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطأ على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

مفاجأة الخطيب .. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

القائمة النهائية لـ محمود الخطيب المرشحة في انتخابات مجلس إدارة الأهلي

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

السندريلا الصغيرة.. مايان السيد تتألق بإطلالات مختلفة في مهرجان الجونة |صور

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

فيديو

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ