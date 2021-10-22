اختفاء طالب فى ظروف غامضة بـ سوهاج.. والداخلية تُكثف الجهود

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من جهودها لكشف غموض اختفاء طالب بالعقد الثاني من العُمر، في ظل ظروف غامضة، بمركز طما.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من “م. ع. - ٤٥ عامًا - عامل”، مفادع تغيُب نجله عن المنزل منذ يومين.

وبالانتقال والفحص تبين اختفاء يوسف.م. ع - 13 عامًا - طالب - يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج”، في ظل ظروف غامضة، منذ يومين.

وأثبتت التحريات، أن الطالب المذكور خرج من المنزل ولم يعد منذ أول أمس، ولم يتصل بأحد من أقاربه أو أصدقاءه، منذ لحظة اختفاؤه.

وتُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، الجهود والتحريات وتتبع سير الطالب للوقوف على مكان تواجده وأسباب اختفاءه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.