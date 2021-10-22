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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصر بلا أمية.. طالب بتربية سوهاج يُمحي أمية والدته و5 دارسين أخرين

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يزور الطالب الذي محى أمية ٦ أشخاص

واصلت جامعة سوهاج زياراتها الأسبوعية  لأسر طلاب كلية التربية، الذين نجحوا فى محو أمية أكبر عدد من الدراسين بالمحافظة، حيث زار اليوم الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، اسرة الطالب محمد احمد عبد الرحيم يونس الحاصل على بكالوريوس تربية قسم رياضيات، بمركز المنشاه قرية روافع العيساوية.

وقال "عبد الخالق"، إن من أهم أولويات الجامعة هو القضاء على الأمية ومن ثم القضاء على الكثير من المشكلات المرتبطة بها مثل الزيادة السكانية وغيرها.

وأوضح أن الجميع شركاء في مبادرة مصر بلا أمية ٢٠٣٠  هي ولدت من رحم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن ثم تطوير الريف المصري، مؤكداً أن طلاب الجامعة شركاء أساسيين فى هذا المشروع القومي، ولهم الدور الأكبر فى تحقيق حلم الوصول إلى "مصر بلا أمية" ٢٠٣٠م.

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وخلال زيارته،  أعرب عبدالخالق، عن سعادته وتقديره للطالب محمد والذي يعد هو وزملائه نواة حسنة يرتكز عليها الوطن في تحقيق ما يصبو إليه، مشيرًا إلى فخره واعتزازه بتلك الأسرة  والتي وضعت التعليم وسيلة وغاية.

وطبقت ما ينادي به رئيس الجمهورية في الاستثمار في البشر، موضحا أن تلك الأسرة تضم طالبين في كلية التربية وطالبين في كلية الطب، مؤكدا على استمرار دعم الجامعة الكامل في سبيل تحقيق الهدف من المبادرة، كشريك اساسي في تنمية المجتمع.

أوضح محمد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار أن البروتوكول تم توقيعه بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعة، مشيرا إلى أن مبادرة الجامعة في التصدي للامية بالمحافظة  هي مبادرة تهدف إلى تنمية المجتمع السوهاجي ككل، موضحا أن تلك الزيارات اعترافا من الهيئة والجامعة بالدر الهام الذي يلعبه هؤلاء الطلاب في إنجاح المبادرة.

جدير بالذكر، أن إدرة الجامعة وضعت مجموعة من المحفزات لطلابها للمشاركة بفاعلية للقضاء علي مشكلة الأمية بالمحافظة، ومنها منح كل طالب 100 جنيه مقابل كل دارس يتم محو اميته، ومبلغ 250 جنيه من الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية

كما شارك في الزيارة المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، ومحمد الدالى مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، والدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.

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