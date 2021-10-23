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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

صدى البلد

أفادت شرطة مدينة سانتافيه الأمريكية  أن الممثل أليك بالدوين قتل مديرة التصوير في فيلمه الجديد  "راست" بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، كما أصاب الممثل مُخرج العمل الفني بجروح، وذلك عقب إطلاقه أعيره نارية ويرجح أن تكون هذه الواقعة قد حدثت خطأً، إذ إن السلاح الذي استخدمه بالدوين كان يُفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي.

 

رصاص حقيقي

وأوضحت شرطة مدينة سانتافيه الأمريكية في بيان أن مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا "أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح ناري كان يستخدَم لأغراض تصوير" فيلم "راست".

 

ونقلت هاتشينز (42 عاما) في طوافة إلى مستشفى قريب، حيث ما لبث الأطباء أن أعلنوا وفاتها، في حين يرقد سوزا (48 عاماً) في قسم العناية المركزة.

 

وأضاف البيان أن التحقيق في القضية جار من خلال سماع الشرطة إفادات الشهود، مشيرا إلى أن أي اتهامات قضائية لم توجه بعد. 

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فيلم راست

و"راست" هو فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأمريكي القديم)، من تأليف وإخراج وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل ويؤدّي فيه دور خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

دينة سانتافيه رأسه نيو مكسيكو ولاية نيو مكسيكو جويل سوزا هاليانا هاتشينز بالدوين

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