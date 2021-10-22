بشرى وزوجها على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان الجونة.. صور

حرصت الفنانة بشرى على أن تكون من أوائل الحاضرين على السجادة الحمراء قبل لحظات من بدء حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجها.

وتألقت بشرى بفستان أزرق اللون، وقد أزالت كل الضمادات التي ظهرت بها أمس بعد تعرضها لحادث سيارة أصيبت على إثره بكدمات في وجهها وذراعها.

ينطلق بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساء حفل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والاعلام وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم.

وينقل الحفل عبر قناة oN E ؛ والتي قامت أيضا بعرض فاعليات افتتاح المهرجان.

حلت الفنانة بشرى ضيفة على برنامج بجد xالراديو مع مروان يونس على محطة راديو إنرجي في حلقة خاصة من الجونة أمس.

وقالت بشرى لإنرجي، إنها شاهدت حوالي 60 فيلما من المشاركة في مهرجان الجونة، مشيدة ببرنامج الأفلام القصيرة المشاركة في الفعاليات.

وعن أزمة فساتين الريد كاربت، قالت بشرى إن المهرجان غير مسئول عن أذواق النجوم واختياراتهم فيما يرتدونه.

وأوضحت أن اهتمام الفنانين والنجوم بالفساتين ليس أمرا سيئا، فهذه الملابس تفتح أبواب رزق للعديد من المصممين والمصممات المصريين، والعاملات في الخياطة والتطريز قائلة :"الفساتين فاتحة بيوت".

علاقة بشرى وزوجها سالم

وتحدثت بشرى عن قصة زواجها من سالم وأنهما كانا على علاقة ارتباط في عمر 13 عاما في النادي لكنها انفصلت عنه بعد تشخصيها بشكل خاطيء أنها مريضة بالقلب وعندما علمت بالحقيقة نسيت إخباره.

ووصفت بشرى زوجها بلقب "سالم البطل" نسبة لتحمله الكثير من الهموم والمسئوليات وتقديره لما تتعرض له في عملها، خاصة الافتراءات التي توصف بها بحسب ما قالته.

وكشفت بشرى عن إصابة خاتم خطبتها تاني يوم التقدم لها في ختام فعاليات مهرجان الموضة العام الماضي قائلة:"خاتم الخطوبة اتفلق نصين".

وأكدت بشرى على أنها لا تلتفت للعكوسات التي تتعرض لها، قائلة:" إيماني قوي ومشكلة الناس إن إيمانها بقى ضعيف وكل واحد بيبص في طبق غيره".

وكشفت بشرى أن زوجها هو من اختار ورشح محمود الليثي للعب دور البطولة أمامها في فيلم معالي ماما، ووصفته بأنه مكسب كبير في العمل لأنه إنسان خلوق ومؤدب وموهوب.