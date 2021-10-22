السد بطلًا لـ كأس أمير قطر بـ فوزه على الريان بركلات الترجيح

تُوج نادي السد ببطولة كأس أمير دولة قطر للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بفوزه على الريان بضربات الحظ الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثلهما.

وأُقيمت المباراة على ملعب الثمامة المونديالي، الذي تم افتتاحه اليوم، وسيحتضن مباريات بطولة كأس العالم 2022 بقطر العام المقبل، حيث يسع لـ 40 ألف متفرج.

الجزائري ياسين براهيمي افتتح التسجيل للريان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

محاولات السد للتعادل أتت ثمارها، حيث سجل سانتي كازورلا هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 58 من علامة الجزاء أيضًا، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ليلعب الفريقان وقتين إضافيين، لم يتم تسجيل فيه أهداف.

وفي ضربات الترجيح، نجح لاعبو السد في تسجيل 5 ضربات ترجيحية من أصل 5 سددها لاعبوه، فيما أهدر شجاع خليل زاده ركلة الجزاء الخامسة للريان، ليُتوج السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز للمرة الثانية تواليًا.