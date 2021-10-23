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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل التقديم لبرنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين بالمعهد الهندى للتكنولوجيا

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة الهند بالقاهرة بالإعلان عن الجولة الثانية للقبول بالفصل الدراسى من يناير إلى مايو2022 من  برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين فى التكنولوجيا فى المعهد الهندى للتكنولوجيا حيدر أباد IT Hyderabad لدراسة الدكتوراه .

اوضحت أن تفاصيل البرنامج :

- مدة البرنامج: 4 سنوات.
- مبلغ المنحة: 60000 INR شهريًا.
- دعم الطوارئ يصل إلى: 100000 سنويًا
- وللإطلاع على كافة شروط التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.iith.ac.in/iar/FIRST-FELLOWSHIP
https://www.iith.ac.in/iar/assets/files/FIRST_IITH_Application_Form.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت المركز الثقافى البريطانى بفتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمى  2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد فى أى من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة، ويتم التقدم لها عبر الانترنت على الموقع  الالكترونى التالى :
https://www.chevening.org/apply

واوضح أن الموعد النهائى لاستلام الطلبات: 2 نوفمبر2021 الساعة 12 بتوقيت جرينتش، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها، وللإطلاع على كافة الارشادات عبر الانترنت ، ومعرفة مدى استيفاء سيادتكم لمعايير الاختبار ولمعرفة المزيد حول البرنامج  الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.chevening.org

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

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