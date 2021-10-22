أُحلّتْ لنا ميتتانِ ودمانِ.. الدكتور حسام موافي يكشف معجزة نبوية

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن سبب عدم تحريم تناول الكبد والطحال؛ رغم أنهما يمر بها الدم.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج “ربي زدني علمًا" المذاع على قناة “صدى البلد”،أن الدم يسير في الكبد عبر ما أشبه المواسير، وليس داخل أوعية دموية.

وتابع الدكتور حسام موافي أن شرب الدم حرام، وبالتالي فإن الكبد والطحال من المفترض أن يكونا محرمين؛ لتشبعهما بالدم، ولكن سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-، قال: أُحلّتْ لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال، موضحا أن الكبد والطحال ليسا مثل باقي أعضاء الجسم؛ لأن الدم يخرج من هذين العضوين ويتسرب مثل الإسفنج.

حسام موافي : فيروس بي والبلهارسيا يسببان تليف الكبد |فيديو



كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تأثير شرب الكحول على خلايا الكبد.

وأضاف حسام موافي أن الكبد أهم أعضاء الجسم خاصة مع إجراء الكبد عددا كبيرا من الوظائف داخل الجسم.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن تليف الكبد، هو شيء أصابه؛ فأدى إلى تكسير خلاياه، وعندما تم حل المشكلة؛ عادت الخلايا ولكن بشكل مخالف لما كانت موجودة عليه في البداية.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مرض البلهارسيا وفيروس سي وفيروس بي والكحوليات؛ تؤدي إلى إصابة الكبد بالتليف.

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الكحوليات لها تأثير سلبي جدا على خلايا الكبد.