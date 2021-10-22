مزارع تمور يوضح أفضل الأنواع بواحة سيوة وطرق تخزينها

قدم برنامج "نظرة"، حلقة خاصة اليوم عن التمور، وأفضل أنواعها وموسم حصادها.

وقال أحد مزارعي التمور بواحة سيوة خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى" البلد، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن أفضل أنواع التمور هي، الصعيدى، الفرايحى، البرحي، رن غزال.



ولفت مزارع التمور بـ واحة سيوة، أن أكثر الأنواع المنتشرة فى سيوة هو التمر الصعيدى، معقبا:"بيتحمل التخزين ومش بيسوس لفترات طويلة".



وأوضح مزارع التمور بواحة سيوة، قبل تخزين التمر، يجب ضغطه حتى لا تترك مسافة بين التمر والنواة وبالتالى حمايته من السوس.

وطالب مزارع التمور بواحة سيوة، بمساعدتهم فى تسويق التمور، معقبا:" التمر عندنا كتير وجودته عالية".