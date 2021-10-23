عملية زرع كبد تعيده للحياة.. مأساة عم زكي بالبحيرة بعد رفضه طبيا من القومسيون

محافظة البحيرة

معاناة حقيقية يعيشها عم زكي يومياً، إثر إصابته بتليف بالكبد وفشل بوظائفه، وتدهور حالته يوما بعد يوم، بعدما أكد الأطباء على ضرورة إجراء عملية زراعة كبد له، والتى تصل تكاليفها إلى ربع مليون جنيه.

مأساة عم زكي بالبحيرة بعد رفضه طبيا من القومسيون

وطرق عم زكي باب القومسيون الطبي بحثا عن أمل وحيد لإجراء عملية زراعة كبد بعد تدهور الحالة الصحية يومياً بعد يوم بسبب عدم قدرته على إجرائها على حسابه الشخصي، ولكن رفضه القومسيون مثلما رفض المرض أن يترك جسده بعد إجراء أكثر من ٣ عمليات قبل ذلك.

يقول زكي فهيم يونس، ٥٢ سنة ،مقيم بقرية الحرية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، أنه يعاني من تليف في الكبد و فيروس "سي" ، فيروس"بي"، مشيراً إلى أنه أجرى ثلاث عمليات قبل ذلك و مازالت الحالة الصحية في تدهور يوما بعد يوم حتى طلب الطبيب إجراء عملية رابعة في أسرع وقت.

وأوضح عم زكي، إنه قام بالتقديم في القومسيون الطبي لإجراء العملية على نفقة الدولة ،ولكن تم رفض أوراقه أكثر من مرة، قائلاً :" أنا راجل على باب الله، عامل يومية ولا املك سوء منزل صغير للعيش فيه وتكاليف العملية غالية عليا و القومسيون رفض ورقي أكثر من مرة بدون سبب".

وأضاف عم زكي إنه أجري ٣ عمليات قبل ذلك ولكن مازالت حالته الصحية في تدهور مستمر، مشيراً إلى أنه يعول أسرة مكونة من ٥ أفراد وليس لديهم دخل ثابت ويعمل باليومية في المزارع، مضيفًا أن العملية ستتكلف ٣٠٠ ألف جنيه بخلاف التحاليل والفحوصات.

وتابع :" قمت بالتقديم أكثر من مرة في القومسيون الطبي ولكن تم رفض الأوراق أكثر من مرة بدون سبب، رغم من ضيق الحالة المعيشية وعدم وجود مصدر دخل ثابت، و مصاريف العلاج و العملية فوق قدرتي".

وناشد عم زكي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيرة الصحة، بالتدخل لمساعدته في إجراء عملية زراعة كبد، قائلاً :" الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لكل مواطن قبل أن يكون رئيس الجمهورية، ودائما صوت لكل مواطن بتمني صوتي يصل ليه وينقذني من الموت بسبب عدم قدرتي على إجراء العملية".