عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

عملية زرع كبد تعيده للحياة.. مأساة عم زكي بالبحيرة بعد رفضه طبيا من القومسيون

مريض كبد بالبحيرة
مريض كبد بالبحيرة يستغيث برئيس الجمهورية

 

معاناة حقيقية يعيشها عم زكي يومياً، إثر إصابته بتليف بالكبد وفشل بوظائفه، وتدهور حالته يوما بعد يوم، بعدما أكد الأطباء على ضرورة إجراء عملية زراعة كبد له، والتى تصل تكاليفها إلى ربع مليون جنيه. 

صفقة بمليون ونص| ضبط مجرمين بـ 192 طربة حشيش في البحيرة

مأساة عم زكي بالبحيرة بعد رفضه طبيا من القومسيون 

 

وطرق عم زكي باب القومسيون الطبي بحثا عن أمل وحيد لإجراء عملية زراعة  كبد بعد تدهور الحالة الصحية يومياً بعد يوم بسبب عدم قدرته على إجرائها على حسابه الشخصي، ولكن رفضه القومسيون مثلما رفض المرض أن يترك جسده بعد إجراء أكثر من ٣ عمليات قبل ذلك.

يقول زكي فهيم يونس، ٥٢ سنة ،مقيم بقرية الحرية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، أنه يعاني من تليف في الكبد و فيروس "سي" ، فيروس"بي"، مشيراً إلى أنه أجرى ثلاث عمليات قبل ذلك و مازالت الحالة الصحية في تدهور يوما بعد يوم حتى طلب الطبيب إجراء عملية رابعة في أسرع وقت.

وأوضح عم زكي، إنه قام بالتقديم في القومسيون الطبي لإجراء العملية على نفقة الدولة ،ولكن تم رفض أوراقه أكثر من مرة، قائلاً :" أنا راجل على  باب الله، عامل يومية ولا املك سوء منزل صغير للعيش فيه وتكاليف العملية غالية عليا و القومسيون رفض ورقي أكثر من مرة بدون سبب".

وأضاف عم زكي إنه أجري ٣ عمليات قبل ذلك ولكن مازالت حالته الصحية في تدهور مستمر، مشيراً إلى أنه يعول أسرة مكونة من ٥ أفراد وليس لديهم دخل ثابت ويعمل باليومية في المزارع، مضيفًا أن العملية ستتكلف ٣٠٠ ألف جنيه بخلاف التحاليل والفحوصات.

وتابع :" قمت بالتقديم أكثر من مرة في القومسيون الطبي ولكن تم رفض الأوراق أكثر من مرة بدون سبب، رغم من ضيق الحالة المعيشية وعدم وجود مصدر دخل ثابت، و مصاريف العلاج و العملية فوق قدرتي".

وناشد عم زكي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيرة الصحة، بالتدخل لمساعدته في إجراء عملية زراعة كبد، قائلاً :" الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لكل مواطن قبل أن يكون رئيس الجمهورية، ودائما صوت لكل مواطن بتمني صوتي يصل ليه وينقذني من الموت بسبب عدم قدرتي على إجراء العملية".

 

العم زكي القموسيون الطبي القموسيون زرع كبد مركز أبو المطامير محافظة البحيرة رئيس الجمهورية السيسي

ترشيحاتنا

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لإنبي في الدوري

إحالة أول سيدة تتزعم عصابة لتهريب المهاجرين لإيطاليا للمحاكمة

الحرب علي الأبواب.. جيش إسرائيل يستعد لمواجهة حزب الله

سفراء أكثر من ٣٠ دولة في العالم في مصر وعائلاتهم يزورون معبدي أبو سمبل .. صور

عملية زرع كبد تعيده للحياة.. مأساة عم زكي بالبحيرة بعد رفضه طبيا من القومسيون

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات SUV في السوق العماني موديلات 2021.. أفضل النصائح لضغط الهواء والإطارات.. باقة 15 ألف دينار كويتي 5 سيارات موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

إحالة أول سيدة تتزعم عصابة لتهريب المهاجرين لإيطاليا للمحاكمة

اليوم.. قطع الكهرباء عن 4 مناطق في طوخ

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ