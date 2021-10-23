عماد متعب يكشف مصير ملعب مباراتي الأهلي والزمالك امام الاسماعيلي وانبي

كشف عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن مصير ملعب مباراتي الأهلي والإسماعيلي المقرر إقامتهما في مطلع الجولة الأولى من الدور الأول والثاني فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

قال عماد متعب فى تصريحات تليفزيونية: مباراتي الأهلي والإسماعيلي سوف تقام كل منهما علي ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية وذلك من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين.

لفت عماد متعب إلى أن هناك اعتراضا من الجهات الأمنية على خوض مباراة الإسماعيلى والأهلى على ملعب استاد الإسماعيلية مشددا على أنه جرى الاتفاق على خوض المباراتين في الإسكندرية من أجل تحقيق العدالة الكروية فى المسابقة المحلية.

أضاف عماد متعب إلى أن النادى الأهلى لحق به الضرر مثل الإسماعيلي من خوض المباراة في برج العرب فى إطار منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز.

أشار عماد متعب إلى أن المسئول عن إحضار الموافقة الأمنية النادي صاحب المباراة منوها إلى أنه فى حالة نجاح مسئولى النادى الإسماعيلي في إحضار الموافقة باللعب على ملعب استاد الإسماعيلية رابطة الأندية المحترفة ستكون أول المرحبين بذلك.

مباراة الزمالك وانبي

وتابع عماد متعب : مباراة الزمالك وإنبي سيتم إقامتها على ملعب استاد الدفاع الجوي ولا توجد أزمة في هذا الأمر.

شدد عماد متعب على أن الزمالك أخطر رابطة الأندية المحترفة في الاجتماعات التحضيرية للموسم الجديد بأن ملعبه الأساسي هو استاد القاهرة على أن يكون الملعب البديل هو الدفاع الجوي.

أوضح عماد متعب أن استاد القاهرة ستكون به إشغالات في وقت مباراة الزمالك وإنبي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل مشيرا إلى أن اللقاء سوف يقام على ملعب على استاد الدفاع الجوي.

واستطرد: لدي طمأنينة كبيرة بنجاحي في مهمتي الجديدة برابطة الأندية واستمد هذه الطمأنينة من قبول الشارع الرياضي والإعلام لوجودي في الرابطة وسوف أسعى للاستفادة من خبرتي كلاعب ومحلل لخدمة الأندية المصرية.

ونوه عماد متعب إلى أن الكرة الموحدة سوف يتم الاستعانة بها فى الموسم المقبل وتم إخطار جميع الأندية بالتوجه لاتحاد الكرة واستلام نصيبها منها.

واختتم عماد متعب حديثه قائلا: نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية وهدفنا تحقيق العدالة الكروية وتكافؤ الفرص ونحلم بموسم جيد على كافة الأصعدة.