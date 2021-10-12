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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد متعب يكشف عن التقنية الجديدة لنقل المباريات

عماد متعب: لا يوجد تداخل أو صدام بين رابطة الأندية واتحاد الكرة

عماد متعب
عماد متعب

قال الكابتن عماد متعب نائب رئيس رابطة  أندية الدورى الممتاز، إن رابطة الأندية هى المسئولة عن الدورى الممتاز وتنظيمه باستثناء لجنة الحكام.

و أضاف" متعب "خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه لا يوجد تداخل، أو صدام مع إتحاد الكرة.


وأوضح نائب رئيس رابطة أندية الدورى الممتاز، أن رابطة الأندية قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية، واتخذت قرارا بشأن نقل المباريات، و سيتم التصوير من خلال ١٠ كاميرات .


و أكد، أن نقل الدورى عن طريق تقنية ال 4k هام جدا لتفعيل تقنية ال"var "،و الاستفادة منها بشكل أكثر دقة.
 

فيما قد كشف مصدر خاص في النادي الأهلي عن موقف مجلس إدارة المارد الأحمر من قرار ‏رابطة الأندية المحترفة، بعودة الجماهير لمباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري،  بواقع ١٠٠٠ مشجع لكل فريق.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه هناك ترحيب كبير من الأهلي بقرار عودة الجماهير للمدرجات مرة اخري خاصة وأن الكرة تعلب من أجل الجماهير ولا يجب أن تظل المدرجات خالية.

وأَضاف المصدر أن إدارة الأهلي تري أن قرار عودة الجماهير للملاعب تأخر كثير وكان يجب أن يتخذ منذ فترة طويلة خاصة وأن الجماهير المصرية عاشقة لكرة القدم وتضيف إثارة ومتعة للمباريات.

وتابع المصدر أن الأهلي طالب كثيرا بعودة الجماهير إلي الملاعب المصرية أسوة بالدوريات المختلفة في أوروبا والمنطقة العربية.

الحياة تعود للملاعب المصرية 
وأعلنت ‏رابطة الأندية المحترفة، عودة الجماهير لمباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري،  بواقع ١٠٠٠ مشجع لكل فريق.

وأوضح المصدر أن عودة الجماهير المصرية جزئيا للمدرجات يفيد جميع فرق الدوري ويضيف المزيد من الاثارة والحماس إلي المباريات لينعكس علي مستوي المنتخب في الفترات المقبلة.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن  الرابطة توصلت لاتفاق مع وزارة الداخلية على حضور ٢٠٠٠ مشجع مع أول مباراة في الدوري الممتاز.

وأوضح ‏أحمد دياب، أنه تم الاتفاق  مع القناة الناقلة على إذاعة مباريات الدوري بنظام الـHD، وبحد أدنى ١٠ كاميرات في كل مباراة .

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن موعد انطلاق منافسات بطولة الدورى المصري يوم 25 أكتوبر الجارى لانطلاق أول جولة فى الموسم الجديد.

واستجابت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إلى مطالب الأندية بالابقاء على النظام التقليدي لشكل الدورى المصري ورفض نظام المجموعتين أو الدور الواحد.

وتواجه رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب معضلة الارتباطات الدولية التي يشارك خلالها منتخبات مصر الوطنية فى أمم افريقيا وكأس العرب والمونديال فضلا عن الفرق الأربعة المشاركة بدورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

 

اتحاد الكرة الدوري المصري أندية الدوري الممتاز عماد متعب عودة الجماهير

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