قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسعاف: رد 540 ألف جنيه أمانات بحوزة مصابي حادث مروري في القليوبية
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
دعاء الساعة الأخيرة يوم الجمعة.. أدعية للرزق والفرج وقضاء الحوائج
12 كذبة.. تحليل إسرائيلي يكشف ادعاءات خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
اجتماع مثمر.. ترامب: أمور عظيمة ستحصل بين الصين وأمريكا
إصابة نجم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة أنجولا.. ماذا حدث؟
مصر تدين استهداف الطائف وينبع.. وتؤكد: أمن السعودية امتداد للأمن القومي المصري
وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية.. إغلاق خط الشرارة يفاقم خسائر النفط الليبي
الإيكونوميست: عندما تنسحب أمريكا.. نهاية قرن من الهيمنة على الشرق الأوسط
قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا 2027
أخبار التكنولوجيا | يد روبوتية تمشي بأصابعها بلا جسد.. آبل تحسم الجدل حول عطل iPhone 18 Pro.. مفاجآت جهاز EdgeMesa الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يدعو إلى عدم الاستسلام للحرب وتعزيز الحوار والدبلوماسية.. ويحذر من «جنة الآلات»

بابا الفاتيكان يدعو إلى عدم الاستسلام للحرب وتعزيز الحوار والدبلوماسية.. ويحذر من «جنة الآلات»
بابا الفاتيكان يدعو إلى عدم الاستسلام للحرب وتعزيز الحوار والدبلوماسية.. ويحذر من «جنة الآلات»
أ ش أ

دعا بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر إلى عدم الاستسلام لفكرة الحرب باعتبارها أمرًا لا مفر منه، والعمل بلا كلل على تعزيز الحوار والدبلوماسية، مشددًا على ضرورة عدم اللامبالاة إزاء معاناة الشعوب.

وقال بابا الفاتيكان، في كلمته بقصر الإليزيه اليوم /الجمعة/ عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «لا يمكننا أن نبقى غير مبالين أمام مثل هذه المعاناة التي تنتهك كرامة الإنسان وتصرخ إلى الله طلبًا للعدالة»، مضيفًا: «أحثكم على ألا تستسلموا أبدًا لفكرة الحرب باعتبارها أمرًا لا مفر منه، بل أن تعملوا بلا كلل على تعزيز الحوار والدبلوماسية».

ونبه البابا ليون الرابع عشر إلى «خطورة» ما يجري في الشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة حث الجميع على «تحول حقيقي في القلب وتغيير في الموقف».

وقال إن فرنسا، «في مواجهة أصوات الحرب والأزمات المتعددة الأشكال» التي يشهدها العالم، مدعوة إلى أن تظل صانعة لا تكل للسلام والتعددية، ولاسيما «في أوروبا العزيزة علينا».

كما حذر بابا الفاتيكان من الاعتقاد بأن امتلاك السلاح النووي يمثل ضمانًا للأمن، معتبرًا أن ذلك يغذي سباقًا جديدًا للتسلح يصعب السيطرة عليه.

وفيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، نبه البابا إلى خطر فقدان «إنسانيتنا وسط جنة الآلات التي تغزو حياتنا اليومية وتتحكم فيها»، مؤكدًا ضرورة تكوين العقول على التمييز الأخلاقي القادر على تحديد ما هو صالح أخلاقيًا، بما يضمن أن يظل التقدم في خدمة الإنسان وكرامته وحريته الداخلية.

وأشار إلى إن التطور التكنولوجي أسهم على مدى القرون في تحسين ظروف حياة البشرية، لكنه أظهر في الوقت نفسه «وجهًا ملتبسًا» يمكن أن يتسبب في الضرر عندما لا يوضع في خدمة الخير.

وتطرق البابا إلى قضايا الحياة والإنسان، محذرًا من «التلاعبات الجينية» و«الحمل لحساب الغير» و«شراء الأعضاء» و«عرض موت مبرمج»، معتبرًا أن احترام الإنسان وحماية حياة كل شخص «مسؤولية كل فرد والجميع».

وفي حديثه عن المجتمع الفرنسي، دعا ليون الرابع عشر إلى الحفاظ على ثراء «النسيج الاجتماعي» من خلال تعزيز «حوار أخلاقي»، مشددًا على أهمية هذا الحوار بين أشخاص ينتمون إلى ثقافات وأديان مختلفة ويعيشون معًا ويسهمون في بناء المجتمع.

وقال إن «العلمانية العادلة لا تعني استبعاد الدين من المجال العام أو من التعليم»، وإنما «العمل لكي تتحاور الدولة والمؤسسات الدينية معًا وتوحد جهودها في خدمة الصالح العام، لكي تكون للعالم حياة».

وتقدم البابا بالشكر إلى «جميع الحرفيين وأصحاب المهن» الذين شاركوا في أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام دو باريس، معتبرًا أن إعادة فتح الكاتدرائية أمام إقامة الشعائر واستقبال الزوار من أنحاء العالم ليست مجرد تتويج لإنجاز تقني بارع، وإنما رمز لأمل مستعاد.

بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر عدم الاستسلام لفكرة الحرب تعزيز الحوار والدبلوماسية معاناة الشعوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

حسام حسن

اتكلم فني.. أحمد جلال: تصريحات حسام حسن وضعت منتخب مصر تحت ضغط كبير دون داع

ترشيحاتنا

مافنز الشوفان

طريقة عمل مافنز الشوفان لأطفالك في البيت

الانتفاخ

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

عدم التركيز

مش عارف تركز .. إليك حيل لعلاج ضبابية الدماغ

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد