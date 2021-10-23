مقتل قيادي بتنظيم القاعدة في غارة جوية أمريكية في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، عن تنفيذ عملية جديدة لاستهداف أحد قيادات تنظيم القاعدة في سوريا.

وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية، إنه تم مقتل عبد الحميد المطر القيادي بتنظيم القاعدة في غارة جوية أمريكية شمال غربي سوريا.

وأوضح البيان، أن استهداف القيادي بالقاعدة عبد الحميد المطر يعطل قدرة التنظيم الإرهابي على تنفيذ هجمات عالمية تهدد مصالح أمريكا وحلفائها.

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، "سنواصل استهداف أعضاء القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تنوي إلحاق الأذى بالولايات المتحدة".