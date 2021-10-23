بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

إذا كنت من ركاب مترو الأنفاق فإنك تعايش بشكل مؤكد يوميا تلك النظرات المحدقة بغرابة في بعضها البعض، لكن امرأتين في مترو لندن لم تحتملا تلك النظرات وقامت إحداهن بتحطيم زجاجة نبيذ على رأس امرأة.

أصيبت إحدى ركاب مترو الأنفاق في لندن بجرح عميق في جانب جبينها بعد الاعتداء الوحشي عليها من قبل امرأتين استفزتهما نظراتها المحدقة.

حيث بدأت المشكلة باتهامهن للمرأة بالتحديق فيهن وساءت الأمور بشكل عنيف بعد اقتراب إحداهن منها بزجاجة في يدها.

وقع الحادث في محطة مترو أنفاق جولديرز جرين في عربة قطار على الخط الشمالي بـ لندن.

وقد نشرت الشرطة البريطانية صورًا لامرأتين، وأكدت بأنها تسعى لإلقاء القبض عليهن بسبب تورطهم في إصابة خطيرة لإحدى ركاب المترو.

المجرمتان

IMG_20211023_042503