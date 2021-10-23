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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

أرشيفية
أرشيفية

إذا كنت من ركاب مترو الأنفاق فإنك تعايش بشكل مؤكد يوميا تلك النظرات المحدقة بغرابة في بعضها البعض، لكن امرأتين في مترو لندن لم تحتملا تلك النظرات وقامت إحداهن بتحطيم زجاجة نبيذ على رأس امرأة.

 

أصيبت إحدى ركاب مترو الأنفاق في لندن بجرح عميق في جانب جبينها بعد الاعتداء الوحشي عليها من قبل امرأتين استفزتهما نظراتها المحدقة.

 

حيث بدأت المشكلة باتهامهن للمرأة بالتحديق فيهن وساءت الأمور بشكل عنيف بعد اقتراب إحداهن منها بزجاجة في يدها.

 

وقع الحادث في محطة مترو أنفاق جولديرز جرين في عربة قطار على الخط الشمالي بـ لندن.

 

وقد نشرت الشرطة البريطانية صورًا لامرأتين، وأكدت بأنها تسعى لإلقاء القبض عليهن بسبب تورطهم في إصابة خطيرة لإحدى ركاب المترو.

المجرمتان

IMG_20211023_042503
IMG_20211023_042503
IMG_20211023_042450
IMG_20211023_042450
مترو الأنفاق لندن زجاجة نبيذ عربة قطار مترو أنفاق جولديرز الشرطة البريطانية اخبار المنوعات الشرطة المترو شرطة بريطاني محطة مترو ركاب المترو

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