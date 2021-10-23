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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تقرر عدم السماح لطلاب العمال بالمدارس الفنية بالاشتراك في التأمين الصحي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول مدى أحقية الطلاب المتقدمين على نظام العمال في المدارس الثانوية الفنية بنوعياته المختلفة في الحصول على اعتماد أوراق الرقم القومي وإثبات القيد من المدارس والاشتراك في التأمين الصحي.

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المتقدمين من الخارج على نظام العمال هم طلاب يتقدموا فقط للامتحانات بـ المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث من الخارج على نظام العمال ، أي أنهم طلبة غير منتظمين بالدراسة في المدرسة ويعملون في احدى قطاعات الانتاج المختلفة.

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وقالت ووزارة التربية والتعليم انه بناءا على ذلك ، لا يجوز لطلاب نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية استخراج او اعتماد اي اوراق خاصة بهم من المدرسة ، ولا يجوز اشتراكهم في التأمين الصحي مثل الطلبة المنتظمين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يحق لطلاب العمال أيضا ختم اوراق البطاقة الشخصية أو إثبات صفة الطالب في المدارس الثانوية الفنية ، وإذا كان إثبات القد للمدرسة يترتب عليه تأجيل التجنيد او اكتساب أي من المميزات التي يكتسبها الطالب المنتظم فلا يحق له الحصول عليه ، أو إذا تم الحصول عليه فيكون مشروطا بأنه لا يترتب عليه ذلك ويتم تدوين ذلك بنموذج إثبات القيد الصادر من المدرسة والمعتمد من الإدارة التعليمية

مستند رسمي بشأن عدم احقية طلاب العمال في الاشتراك في التأمين الصحي

وزارة التربية والتعليم تتوسع في تطبيق البرامج الدراسية المطورة

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم حرصت مؤخرا على التوسع فى تطبيق البرامج الدراسية المطوره ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني وفقًا لاحتياجات سوق العمل ،  حيث يبلغ الان عدد المدارس المطبق بها البرامج المطورة (413) مدرسة ثانوية فنية منهم (245) مدرسة صناعية، و(67) مدرسة تجارية، و(72) مدرسة زراعية، و(29) مدرسة فندقية

كما أثمر التعاون بين قطاع التعليم الفنى من خلال الإدارات النوعية ومركز تطوير التعليم الفنى والمديريات التعليمية إلي الانتهاء من تدريب (62691) من المعلمين والموجهين وكوادر الإدارة المدرسية من جميع المديريات، حيث تم إعداد (512) من مدربي المدربين من كافة نوعيات التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وتم تدريب (28095) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على الجدارات المهنية، وكذلك تم تدريب (29792) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على مهارات تقييم الطلاب المطورة وفقًا للحقائب التدريبية الخاصة بذلك والتي تم إعدادها من خلال كوادر التعليم الفنى الذين تم إعدادهم لهذا الشأن. 

التربية والتعليم العمال المدارس الفنية المدارس الثانوية الفنية

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