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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب من 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي ..

وزير التعليم : بدء بث البرامج التعليمية على قناة مدرستنا ..24 اكتوبر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، موعد إذاعة البرامج التعليمية الخاصة بـ الصفوف من 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي على قناة مدرستنا التعليمية.

حيث قال وزير التربية والتعليم : سوف تبدأ إذاعة البرامج التعليمية، لشرح المناهج الدراسية للصفوف "من الصف الخامس الابتدائي - حتى الصف الثالث الإعدادي"، يوم 24 أكتوبر، أي بعد ثلاثة أيام .

ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا التعليمية تليفزيونيا على التردد 12303 أفقي.

وعلى جانب آخر .. كان قد حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جميع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، من صفحات وهمية تتحدث باسم قناة مدرستنا التعليمية على فيس بوك.

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وزير التعليم لـ صدى البلد: لا وجود لـ كورونا في المدارس.. والدراسة منتظمة

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وزير التعليم يحذر من صفحات وجروبات وهمية تتحدث باسم قناة مدرستنا على فيس بوك

وقال وزير التربية والتعليم : تم رصد عدد من الصفحات والجروبات، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستخدم الاسم واللوجو الخاص بقناة "مدرستنا" التابعة لوزارة التربية والتعليم.

 

وأضاف :  تُعلن وزارة التربية والتعليم ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الصفحات والجروبات والعاملين عليها.

 

وأكد  وزير التربية والتعليم ، أن هذه الصفحات وما يُنشر عليها، وما تعرضه من معلومات عن المناهج أو العملية التعليمية، لا تمت لوزارة التربية والتعليم بصلة.

وشدد الوزير على ان الصفحات الرسمية لقنوات مدرستنا التعليمية تحمل  علامة التوثيق الزرقاء وهي فقط الموثّقة، وهي فقط التابعة للوزارة.

طارق شوقي :  التعليم هو بوابة العبور الحقيقية إلى مستقبل أفضل

وأكد الوزير أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات وحققت إنجازات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات السبع الماضية، تجاه تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم الفئات الأضعف، والأسر الأولى بالرعاية، وذوي الإعاقة والمرأة على كافة المستويات؛  تنفيذًا لما أقره الدستور المصرى؛ مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التزمت باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات، وعلى رأسها الفرص التعليمية.

 

وقال الدكتور طارق شوقى إن التعليم هو بوابة العبور الحقيقية إلى مستقبل أفضل، والدولة المصرية استثمرت في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم جديد عصري بمقاييس جودة عالمية؛ متاح لجميع أبناء الوطن بفرص متساوية؛ كي ينعم أبناؤنا الطلاب بمستقبل أفضل؛ وكي ينقلوا وطنهم مصر إلى مصاف الدول الكبرى.

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