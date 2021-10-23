خبير يكشف حقيقة وجود برامج للتجسس على الهواتف المستعملة.. شاهد

قدم المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجي، مجموعة من النصائح لحماية الهواتف المحمولة من الاختراق، مشيرا إلى أن أولى خطوات الحماية من الاختراق هي عدم قبول استخدام هواتف من أشخاص غير موثوق بهم، وذلك لأنها تكون محملة بالبرامج الخبيثة.

وقال المهندس أحمد طارق، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية لميس سلامة، إنه ليس شرطا أن تكون الهواتف المستعملة غير مؤمنة، ولكن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عقب شرائها، ومن أهمها تفعيل "إعادة ضبط المصنع" للهاتف، وتنزيل برامج الحماية القوية مثل "anty spy mobile"، مؤكدا أنه لا يوجد نظام تشغيل آمن بالكامل ولا بد من وجود ثغرات واختراقها.

وأشار الخبير التكنولوجي إلى أن الاختراق يتم من خلال تتبع رغبات الشخص، وتصيده من خلال الإيميلات “الفيك”.

ونصح الخبير التكنولوجي، بعدم وضع الصور الشخصية للشخص على الهواتف المحمولة، وفي حالة وجودها والرغبة في بيع الهاتف، يقوم المستخدم بتصوير 100 صورة عشوائية حتى يتم امتلاء الذاكرة الداخلية، وإعادة ضبط المصنع للهاتف، محذرا من بيع "الميموري كارد" مع الهاتف.