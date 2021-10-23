مسئولو متحف مدام توسو لـ «صدى البلد»: رد الفعل على تمثال صلاح «استثنائي»

لم يتفرد محمد صلاح بأرقامه القياسية والتاريخية بين نخبة اللاعبين العرب والأفارقة على أرضية الملعب فحسب، بل تفرد أيضًا في الاحتفاء به خارج المستطيل الأخضر كأول لاعب عربي ومصري يتم تكريمه عن طريق إقامة تمثال له، في متحف الشمع الشهير "مدام توسو" في العاصمة لندن.

ملأ اسم محمد صلاح السمع والأبصار في هذا الموسم بمستوياته الخارقة، لكن صلاح كان عليه أن يشخص النظر جيدًا في التمثال الذي كان نسخة طبق الأصل من اللاعب، حتى أن العين قد تخطئ في التفريق بينهما.

وتواصل موقع “صدى البلد” الإخباري مع أحد مسؤولي متحف “مدام توسو” للحديث عن كواليس تمثال محمد صلاح.

وقال أحد مسؤولي المتحف في تصريحات خاصة: “ردود الأفعال على السوشيال ميديا (أدهشتنا)".

وتابع: "فضلنا اختيار صورة محمد صلاح بالبدلة التي ظهر بها على غلاف مجلة “GQ Middle East” مع احتفاله الشهير، لأننا أردنا أن نركز على مكانته كنجم عالمي".

وأضاف: بدأنا العمل في التمثال في يناير من عام 2020، حيث خضع مو لتحديد المقاسات والأطوال والمواصفات الخاصة بهيئته، وحصل المصممون على 250 قياس، وتكلف أكثر من 150 ألف إسترليني".

وأوضح: "كان من المفترض أن ينتهي العمل في عام 2020 أيضًا، لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا".

وعن أكثر شئ اندهش منه "مو" قال: “أسنانه.. لقد أندهش كثيرًا".

وأتم: "متحف مدام توسو يستقبل 10 ملايين كل عام من جميع أنحاء العالم، لكن نتوقع زيارة المزيد من الضيوف بعد تمثال مو".

وقال محمد صلاح عندما ألتقى بتمثاله: "إنه مطابق لي تماما.. كما لو كنت أنظر في المرآة".

وأضاف مازحًا: "هل لديه عضلات بطن أم لا؟".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الأمير ويليام دوق كامبريدج، دعا محمد صلاح إلى جانب عدد من أهم المشاهير في العالم لحضور حفل جائزة "إيرثشوت" الذي يقام للمرة الأولى بالعاصمة البريطانية لندن، الأسبوع الماضي.

وجرى اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من بين أكثر من 750 ترشيحا من جميع أنحاء العالم حيث تم الإعلان عن خمسة فائزين في الحفل أمس الأحد، على أن يحصل كل منهم على مليون جنيه استرليني ودعم مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية.

وقدم محمد صلاح خلال الحفل جائزة "إعادة الحياة إلى محيطاتنا"، بعدما ألقى خطابًا قصيرًا بشأن المخاطر التي تواجه محيطات الكوكب

والتقى “مو” الملك المصري كما يلقبونه في إنجلترا بالأمير الإنجليزي ويليام وزوجته، على هامش تواجده في الحفل.

والتقطت الكاميرات محمد صلاح رفقة رامي عباس وكيل أعماله، يتحدث مع الأمير ويليام وزوجته، في حوار شيق، بعد ختام حفل جائزة إيرث شوت".

محمد صلاح في متحف مدام توسو

WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (8)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (7)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.43 PM (1)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.43 PM

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.42 PM (2)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.42 PM (1)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.42 PM

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM (3)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM (2)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM (1)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM (3)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM (2)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM (1)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM

WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.39 PM

WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (4)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (3)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (2)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (1)

WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.17 PM (1)