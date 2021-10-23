عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسئولو متحف مدام توسو لـ «صدى البلد»: رد الفعل على تمثال صلاح «استثنائي»

تمثال محمد صلاح
تمثال محمد صلاح

لم يتفرد محمد صلاح بأرقامه القياسية والتاريخية بين نخبة اللاعبين العرب والأفارقة على أرضية الملعب فحسب، بل تفرد أيضًا في الاحتفاء به خارج المستطيل الأخضر كأول لاعب عربي ومصري يتم تكريمه عن طريق إقامة تمثال له، في متحف الشمع الشهير "مدام توسو" في العاصمة لندن.

ملأ اسم محمد صلاح السمع والأبصار في هذا الموسم بمستوياته الخارقة، لكن صلاح كان عليه أن يشخص النظر جيدًا في التمثال الذي كان نسخة طبق الأصل من اللاعب، حتى أن العين قد تخطئ في التفريق بينهما.

وتواصل موقع “صدى البلد” الإخباري مع أحد مسؤولي متحف “مدام توسو” للحديث عن كواليس تمثال محمد صلاح.

وقال أحد مسؤولي المتحف في تصريحات خاصة: “ردود الأفعال على السوشيال ميديا (أدهشتنا)".

يورجن كلوب: محمد صلاح يمكنه الاستمرارية فى الملاعب وفوجئت بهدف أتليتكو

محمد صلاح وجها لوجه مع رونالدو .. نجم ليفربول يتفوق على كريستيانو قبل مباراة الأحد

وتابع: "فضلنا اختيار صورة محمد صلاح بالبدلة التي ظهر بها على غلاف مجلة “GQ Middle East” مع احتفاله الشهير، لأننا أردنا أن نركز على مكانته كنجم عالمي".

وأضاف: بدأنا العمل في التمثال في يناير من عام 2020، حيث خضع مو لتحديد المقاسات والأطوال والمواصفات الخاصة بهيئته، وحصل المصممون على 250 قياس، وتكلف أكثر من 150 ألف إسترليني".

وأوضح: "كان من المفترض أن ينتهي العمل في عام 2020 أيضًا، لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا".

وعن أكثر شئ اندهش منه "مو" قال: “أسنانه.. لقد أندهش كثيرًا".  

وأتم: "متحف مدام توسو يستقبل 10 ملايين كل عام من جميع أنحاء العالم، لكن نتوقع زيارة المزيد من الضيوف بعد تمثال مو".

وقال محمد صلاح عندما ألتقى بتمثاله: "إنه مطابق لي تماما.. كما لو كنت أنظر في المرآة".

وأضاف مازحًا: "هل لديه عضلات بطن أم لا؟".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الأمير ويليام دوق كامبريدج، دعا محمد صلاح إلى جانب عدد من أهم المشاهير في العالم لحضور حفل جائزة "إيرثشوت" الذي يقام للمرة الأولى بالعاصمة البريطانية لندن، الأسبوع الماضي.

وجرى اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من بين أكثر من 750 ترشيحا من جميع أنحاء العالم حيث تم الإعلان عن خمسة فائزين في الحفل أمس الأحد، على أن يحصل كل منهم على مليون جنيه استرليني ودعم مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية.

وقدم محمد صلاح خلال الحفل جائزة "إعادة الحياة إلى محيطاتنا"، بعدما ألقى خطابًا قصيرًا بشأن المخاطر التي تواجه محيطات الكوكب

والتقى “مو” الملك المصري كما يلقبونه في إنجلترا بالأمير الإنجليزي ويليام وزوجته، على هامش تواجده في الحفل.

والتقطت الكاميرات محمد صلاح رفقة رامي عباس وكيل أعماله، يتحدث مع الأمير ويليام وزوجته، في حوار شيق، بعد ختام حفل جائزة إيرث شوت".

محمد صلاح في متحف مدام توسو

WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (8)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (8)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (7)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (7)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.43 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.43 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.43 PM
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.43 PM
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.42 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.42 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.42 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.42 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.42 PM
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.42 PM
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM (3)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM (3)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.41 PM
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM (3)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM (3)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.40 PM
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.39 PM
WhatsApp Image 2021-10-22 at 2.50.39 PM
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (4)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (4)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (3)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (3)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.17 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.17 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM
WhatsApp Image 2021-10-22 at 3.02.16 PM
محمد صلاح متحف الشمع الشهير مدام توسو صلاح صدى البلد تمثال محمد صلاح متحف مدام توسو

ترشيحاتنا

للعام الرابع على التوالي.. مصر للطيران ناقل رسمي لمعرض Art d’Egypte

اختيار عصام فايد عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

كل ما تريد معرفته عن نظام العمال في المدارس الثانوية الفنية ومصروفاته

السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثيين على أراضيها

بعد تطبيع العلاقات.. 165% زيادة في التبادل التجاري بين إسرائيل والمغرب

انتظرها.. 5 ميزات عظيمة قادمة إلى واتسآب قريبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

الأمير محمد بن سلمان يعلن نبأ سارا بشأن الرياض

إحالة أول سيدة تتزعم عصابة لتهريب المهاجرين لإيطاليا للمحاكمة

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ