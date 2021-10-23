بعد تطبيع العلاقات.. 165% زيادة في التبادل التجاري بين إسرائيل والمغرب



ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن العودة القوية للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل قد ساهمت في انتعاش المبادلات التجارية بين البلدين بشكل لافت، العام الحالي.

ونقل الموقع عن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي، حدوث طفرة كبيرة في الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب بنسبة زادت 165 % خلال الشهور التسعة الأخيرة من السنة الحالية، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن الشركات الإسرائيلية قد صدرت بضائع بقيمة تزيد عن 26 مليون دولار خلال أول 9 شهور من العام 2021، وأن شهر سبتمبر الماضي شهد تصدير بضائع بقيمة 10 ملايين دولار، مسجلة زيادة بقيمة 16 مليون دولار خلال السنة الجارية، والتي بلغت 9.3 ملايين دولار أمريكي تقريبا.

ونبه "هسبريس" إلى أن الشركات المغربية بدورها استفادت من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، إذ بلغت صادراتها في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري حوالي 8.6 ملايين دولار أمريكي.

يذكر أنه في 10 ديسمبر، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن المغرب التزم بتطبيع علاقاته مع إسرائيل وأن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وفي 22 ديسمبر، نقلت أول رحلة جوية مسؤولين إسرائيليين بين تل أبيب والرباط. وفي الأثناء، تمّ التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون في مجالات المياه والطيران والمال.