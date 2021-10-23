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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 131 محضراً و4 مذكرات غلق لمنشآت غذائية مخالفة بمدينة شرم الشيخ

تحرير 131 محضراً
تحرير 131 محضراً و4 مذكرات غلق لمنشآت غذائية مخالفة بمدينة ش

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة صحية موسعة على أماكن تداول الأغذية بمدينة شرم الشيخ، للتأكد من صلاحية الأغذية التي تقدم للمواطنين.


وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى المرور على 47 منشأة غذائية بمدينة شرم الشيخ، وأسفرت الحملة عن تحرير 131 محضرًا متنوعًا، بينهم 51 محضر نظافة، و 75 محضر عدم وجود شهادة صحية، و5 محاضر ضبط أغذية ومشروبات، بواقع186 كيلو أغذية مجهولة المصدر، 466 لتر مشروبات مجهولة المصدر.


وأضاف وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أنه جرى خلال الحملة إعدام 692 كيلو أغذية و 68 لتر مشروبات تالفة وغير صالح للاستخدام الآدمي، وتحرير4 مذكرات غلق إدارى لمنشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية.


وأكد على استمرار حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بكافة مدن المحافظة، لضمان تقديم أغذية ومشروبات صحية وصالحة للاستهلاك الأدمي حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
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أغذية غير صالحة

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مديرية الصحة جنوب سيناء شرم الشيخ - اغذية غير صالحة

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