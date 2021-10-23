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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل الحكم في إلزام الداخلية بإنشاء قسم شرطة بأرض اللواء لـ25 ديسمبر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

حجزت محكمة القضاء الإداري ، الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بإنشاء قسم شرطة مستقل بمنطقة أرض اللواء التابعة لقسم شرطة العجوزة، للحكم بجلسة 25 ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت الرقم 34514 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بصفته، مؤكدة أن إنشاء قسم شرطة بمنطقة أرض اللواء، وفقاً لمعايير أمنية معروفة؛ يساهم في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الكوارث والجريمة المتزايدة.

كما طالبت الدعوى بتيسير دوريات أمنية مناسبة بالمنطقة تغطي مساحتها الجغرافية كاملة؛ لمنع وقوع الجرائم.

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