مقتل 6 أشخاص جراء انفجار لغم بعد أدائهم صلاة الجمعة في السنغال

ذكرت وسائل اعلام محلية اليوم السبت ان حصيلة حادث وقع يوم أمس الجمعة، فى منطقة سينديان شمال بينونة (كازامانس) بجنوب السنغال ارتفع من 4 الى 6 قتلى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سنغالية.

توفي شخصان أصيبا في الحادث بعد نقلهما إلى مستشفى زيجينكور، على الفور بينما لحق بهم البقية تباعًا.

ووقع الحادث ، الذي خلف أيضا خمسة جرحى آخرين ، اثنان منهم في حالة خطرة ، في منطقة كاندياديو الواقعة على بعد 89 كيلومترا شمال زيجينشور ، عندما اصطدمت سيارة مدنية كان فيها الضحايا بلغم أرضي لم يعرفوا مكانه، بحسب المصادر نفسها.

وقتل الضحايا الاربعة الآخرين بعد ذلك .

كان الفتيان في طريق عودتهم إلى منازلهم في السيارة التي كانت تقلهم بعد أداء صلاة الجمعة.