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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء.. والسر وراء ارتفاع أسعار البيض

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشرت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

 

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد
تعرضت الإعلامية " لميس سلامة "، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، لتجربة تجسس على الهاتف المحمول على الهواء مباشرة،  وذلك خلال استضافتها للخبير التكنولوجي " أحمد طارق".


يستمر لـ 3 أشهر.. صور تًظهر قوة ثوران بركان لابالما وحجم دماره
عرضت فضائية “يورونيوز” لقطات حية تًظهر قوة ثوران بركان كومبري فييخا في لا بالما وحجم دماره.

 

استشاري تغذية: لا يفضل لـ مرضى السرطان تناول اللحوم والألبان لهذا السبب
قالت ياسمين الصيرفي، استشاري تغذية علاجية، إن فصل الشتاء يتسبب في زيادة الشعور بالجوع، وذلك نتيجة زيادة معدل الحرق داخل الجسم خلال فصل الشتاء، متابعة: معدل الحرق في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف.

 

طريقة فعالة لحماية صفحات التواصل الاجتماعي من الاختراق أو السرقة.. شاهد
كشف المهندس أحمد طارق ، الخبير التكنولوجي ، عن كيفية تأمين صفحات " السوشيال ميديا " من الاختراق أو السرقة؛ مشيرا إلى بعد التطبيقات التي تحمي تلك الصفحات من السرقة ، ومنها تطبيق " google 2fa" للحماية.

 

متحدث الزراعة: جائزة التميز بداية العمل الحقيقي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة|فيديو
ال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن جائزة التميز الحكومي هى أحد المبادرات التي قامت بها الدولة المصرية في إطار تشجيع الجهاز الإداري للدولة لكي يطور من نفسه ويمنح خدمة افضل للمواطن المصري ويقوم بتحقيق المعايير التنافسية والنزاهة
 


جمع القمامة بالأيدي سينتهي قريبا.. رئيس هيئة النظافة والتجميل يوضح
قال إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن الهيئة على استعداد تام لموسم الأمطار، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة الصرف الصحي، لتجهيز الشوارع.

 

المتحدث باسم وزارة الزراعة: جشع التجار سبب ارتفاع أسعار البيض | شاهد
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إنه عندما ننظر للعالم من حولنا نجد تعرض عدد كبير من دول العالم  للتضخم ، فنجد أن هذه الدول لا تجد بعض المنتجات التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة لها وحتى وإن كانت من الدول الكبرى وهذا أثر بشكل سلبي على عدد كبير من دول العالم .

 

صباح الخير يا مصر يستعرض محاور استراتيجية تحول الدولة نحو الرقمنة
استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مصر الرقمية .. تعزيز مكانة مصر الدولية في خدمات الاتصالات".

 

احمي بشرتك من جفاف الشتاء بمنتج واحد فقط.. تعرفي عليه
قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن فصل الشتاء له جانب سلبي على البشرة ، موضحة أنه يتسبب في مشاكل كبيرة على البشرة مهما كانت نوعها .

 

تصميمات مصرية 100%..تطوير مجرى العيون: المشروع يضم 79 عمارة على الطراز الإسلامي
كشف عبد الرحيم عباس، مدير تطوير سور مجرى العيون، خطوات تطوير سور مجرى العيون، قائلا: المنطقة كانت تسمى "منطقة المدابغ"، ولكن فور توجيهات الرئاسية بتطوير المنطقة تم نقل كافة المدابغ إلى منطقة الروبيكي.

 

اخبار التوك شو لميس سلامة بركان كومبري مرضى السرطان وزارة الزراعة سور مجرى العيون

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