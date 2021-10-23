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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يستمر لـ 3 أشهر.. صور تًظهر قوة ثوران بركان لابالما وحجم دماره

صدى البلد

عرضت فضائية “يورونيوز” لقطات حية تًظهر قوة ثوران بركان كومبري فييخا في لا بالما وحجم دماره.


تظهر مشاهد ملتقطة من الجو صورا مختلفة لـ بركان جزيرة كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية، حيث تواصل الحمم البركانية بالسيلان إضافة للدخان الأسود المتصاعد في الهواء خلال ثوران بركاني طويل الأمد.

 

 

تم إجلاء مئات الأشخاص الخميس بعد وصول نهر من الصخور المنصهرة إلى المدينة. وأُجبر حوالي 7 آلاف شخص على الفرار منذ أن بدأ الثوران البركاني منذ أكثر من شهر.

 

ويتوقع العلماء استمرار الثوران البركاني لمدة ثلاثة أشهر.

 

لا بالما بركان كومبري الحمم البركانية بركان لا بالما اخبار التوك شو

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