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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

برنامج صباح البلد
برنامج " صباح البلد "

تعرضت الإعلامية " لميس سلامة "، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، لتجربة تجسس على الهاتف المحمول على الهواء مباشرة،  وذلك خلال استضافتها للخبير التكنولوجي " أحمد طارق".

 

ونصح المهندس أحمد طارق ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، من تقديم الإعلامية "لميس سلامة "، بضرورة اتباع بعض الخطوات الأساسية في حالة أهداء أحد الأشخاص لنا هاتف محمول، خاصة إذا كان شخصا غير موثوق به، ومن أهمها تفعيل "إعادة ضبط المصنع"، وتنزيل بعض برامج الحماية القوية".


من جانبها قالت الإعلامية " لميس سلامة ": ينهار ابيض ده فعلا صوتي.. انت بتهزر؟.. أنت دخلت على الموبايل وهو كمان مقفول.. ألحقوني!.

 

ونصح الخبير التكنولوجي، بعدم الاحتفاظ بالصور الشخصية على الهواتف المحمولة، وفي حالة وجودها والرغبة في بيع الهاتف، فإنه يجب على المستخدم تصوير 100 صورة عشوائية حتى يتم امتلاء الذاكرة الداخلية ، واعادة ضبط المصنع للهاتف ، محذرا من بيع " الميموري كارد " مع الهاتف. 

صباح البلد الهاتف المحمول الإعلامية لميس سلامة توك شو اختراق الهاتف

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