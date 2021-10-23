لميس سلامة عن مبادرة حق الطفل: الوعي هو حائط الصد الحقيقي ضد أي أزمة|فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على قضية الوعي، مشيرة إلى أن الوعي هو أساس التقدم، وحائط الصد الحقيقي ضد أي أزمة.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن جميع أجهزة الدولة بدأت تعمل على ملف الوعي ، وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن بعض القضايا الهامة .

ولفتت " سلامة " إلى أن وزارة الأوقاف أطلقت مبادرة " حق الطفل " كمباردة تثقيفية لبناء وعي الطفل ، في عدد 100 مسجد على مستوى الجمهورية .

وتطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حق الطفل" كمبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل ، من خلال إصدارات "رؤية للنشء" ، وشرح مضمونها الفكري للأطفال ، مع مراعاة كل إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم إطلاق المبادرة من خلال 100 مسجد تتوفر بها أماكن مناسبة من خلال استغلال دور المناسبات التابعة لها وذلك كمرحلة أولى ، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أسماء المساجد المشاركة في المبادرة وطرق التسجيل فيها .

وأكدت وزارة الأوقاف، أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن ، إنما يشمل جوانب عديدة ، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تناسب مرحلته العمرية.