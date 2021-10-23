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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح ملعب خماسي متعدد الأنشطة في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش

افتتاح ملعب خماسي
افتتاح ملعب خماسي بالعريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه سعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، ملعب خماسي متعدد الأنشطة الرياضية في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بمدينة العريش، وذلك في إطار احتفال المحافظة بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.


وشدد المحافظ على الاهتمام برعاية الأيتام وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم ، علاوة على توفير فرص تعليمهم وتقديم الأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة لهم.


وأشار المحافظ، إلي أن الملعب الذي جري افتتاحه لممارسة كافة الانشطة الرياضية والالعاب الترويحية، لافتًا اللي قيام مديرية الشباب والرياضة باهداء الدار عدد من الادوات الرياضية من بينها كرات القدم والسرعة والمضرب بجانب تنس الطاولة.


بدورها أكدت سعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، علي قيام المحافظ بتفقد الدار ، وتقديم الهدايا المتنوعة للاطفال الايتام بمناسبة ذكري انتصارات اكتوبر.


وأضاف كليب راشد، أن هناك تعاون بين مديرية الشباب والرياضة ودار الايتام فيما يتعلق بالشباب والرياضة، لافتًا إلي أن افتتاح الملعب يأتي في اطار هذا التعاون.


بدوره أكد المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التى تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش أن دار الرعاية المتكاملة للأيتام هى الوحيدة على مستوى محافظة شمال سيناء التى ترعى الأيتام، وخاصة مجهولى النسب، اذ تتولى رعايتهم منذ استلامهم من الجهات المعنية ، وتقوم بتسجيلهم وتسميتهم وتربيتهم وتعليمهم حتى سن الشباب ليشقوا طريقهم فى الحياة بعد ذلك، سواء داخل الدار أو توفير أسر بديلة لهم .

وأضاف أن الدار تخدم نحو 31 طفلا وطفلة من مجهولى النسب، حيث تم تسميتهم وتسكينهم فى الدار تحت رعاية مكثفة ودائمة على مدار 24 ساعة يوميا ، وشاملة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها، منهم بعض الأطفال الرضع وآخرين يتلقون تعليمهم فى المدارس الموجودة فى المنطقة .

وأشار الى أن الجمعية التى ترعى الدار تتلقى الدعم من تبرعات أهل الخير والتضامن الاجتماعى وأن الجمعية ترعى عدد آخر من الأطفال اليتامى داخل أسرهم ، وتقدم المساعدات الى الأسر المحتاجة والفقيرة علاوة على مساعدات عينية لعدد آخر من الأسر الأكثر احتياجا فى مختلف المناسبات .

قروض ميسرة

 

كما تضم الجمعية صندوقا دوارا لاقراض الأسر المحتاجة والفقيرة ، وخاصة أسر الأيتام .. لمساعدتها على اقامة المشروعات الانتاجية بقروض ميسرة من الجمعية بقيمة 500 الى 2000 جنيها فى المرة الواحدة وتسدد على أقساط ميسرة من عائد الانتاج ، ويمكن تجديد القرض أكثر من مرة لمساعدة الأسرة على اقامة المشروعات الانتاجية لزيادة دخل الأسرة ، وهذا الصندوق ممول من التضامن الاجتماعى بقيمة 30 ألف جنيها .

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ملعب خماسي متعدد الأنشطة دار الرعاية

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