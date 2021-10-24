دعاء الغضب..يساعدك على الاسترخاء والهدوء النفسي.

دعاء الغضب..يغضب البعض من أمور كثيرة، ويحتاجون إلى أن الهدوء، ونلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، كي يساعدنا على التحلي بالهدوء، لذا يجب التعرف على دعاء الغضب، ودعاء الغضب والعصبية، ودعاء الغضب للزوجين.

دعاء الغضب

دعاء الغضب..يا لطيف.. يا لطيف.. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي وأعني بقدرتك، اللهم أني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلت بك حاجتي كلها الظاهرة والباطنة والدنيوية والأخروية اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت اللهم يسرني لليسرى وجنبني للعسرى.

"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم.



اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني من أمر دنياي وآخرتي فرجاً ومخرجاً، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي وثبت رجاك في قلبي، و اقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك.”

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يشغله سمع عن سمع

يا من لا يبرمه إلحاح الملحين.. اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء

وسوء القضاء وشماتة الأعداء دعاء الحزن والضيق يا لطيف.. يا لطيف.. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي و أعني بقدرتك.”

دعاء الغضب والعصبية

دعاء الغضب والعصبية.."اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ".

"اللهم إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذهابَ همِّي وغمِّي".

"اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ".

"اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاء ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك".

دعاء الغضب للزوجين

اللهم ألف ما بين قلبي وقلب زوجي على الإيمان والتقوى اللهم اغفر لي ولكافة المسلمات هنا واعف عنا وارحمنا واكتبنا مع الصالحين الأخيار اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان ومسخر الطير والحديد لنبينا داود ومسخر النار لنبينا إبراهيم.



اللهم سخر لي زوجي بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك انت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم اللهم حنن قلبه علي اللهم بحولك وقوتك تضع مودتي في قلبه انت ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا ارحم الراحمين.



اللهم انت الحمد الحنان المنان بديع السموات والأرض انت الله الواحد الأحد الفرد الصمد اسألك باسمك الأعظم أن تهديني وتهدي زوجي وأبنائي وتجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المفلحين وان تحسن خاتمتنا وتضلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك اللهم لا تجعل لزوجي حضا في النساء مع غيرى يا حي يا قيوم.



اللهم ارزقني حب زوجي واجمع بيني وبينه في كل الأمور على الخير والمحبة يا رب العالمين، اللهم أبعدنا عن كل ما يعصيك وقربنا من كل ما يطيعك، فإنه لا يفلح من يعصيك ويفلح دائماً من يطيعك، اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة في أوقاتها وكل فروض الإسلام يا رب العالمين