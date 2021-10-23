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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

٢ جنيه للجرام.. ارتفاع أسعار الفضة وأحدث الموديلات بالمحلات |فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر آخر أسعار الفضة اليوم السبت بمحلات الصاغة، والتي شهدت ارتفاع طفيف يعادل ٢ جنيه للجرام.

وقال محمد مسعد، أحد العاملين بمحلات الصاغة بالقناطر الخيرية، أن جميع أعيرة الفضة ارتفعت بنسبة ملحوظة عن الأيام الماضية، باختلاف الأنواع التركي والسويسري وغيرها.

وأشار أن الارتفاع في أسعار الفضة يشتمل الأسواق العالمية، ولا يقتصر على مصر فقط، وتعد أحدث الموديلات الرجالي الخواتم الفحم السوداء، والأحجار الملونة.

تنظيف الفضة في المنزل 
اخلط بضع قطرات من صابون غسيل الأطباق في ماء دافئ واغسل الفضة برفق، ثم اشطف وجفف بقطعة قماش ناعمة، واحفظي الفضة في مكان بارد وجاف لمنع التسمير الزائد.

مكونات تنظيف الفضة

ماء مغلي.
ورق ألومنيوم.
وعاء.
مسحوق الخبز.
القليل من الملح.
قطعة قماش ناعمة.

طريقة تنظيف الفضة في المنزل

غطي الطبق بورق الألمنيوم.
تأكد من أن الرقاقة تغطي السطح بالكامل.
املأ الوعاء بالماء المغلي.
أضف 1/4 كوب من صودا الخبز و 2 ملعقة صغيرة ملح وقلّب.
يجب أن ترى تكوين الفقاعات.
ضعي القطع الفضية في المحلول واخلطيها برفق.
اتركه للوقوف لمدة تصل إلى 5 دقائق.
أخرجيها وجففيها بقطعة قماش ناعمة.

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