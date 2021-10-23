الداخلية فى ٱسبوع .. ضبط 442 عنصرا خطرا .. وقضايا تهرب ضريبى بمليار. و577 مليون جنيه

الداخلية فى اسبوع

ضبط ٤٤٢ عنصرا خطرا

وقضايا تهرب ضريبى بقمة مليار و٥٧٧ مليون جنيه

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (49) متهما، وبحوزتهم (29 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 39 قطعة سلاح أبيض).



وأسفرت الجهود خلال أسبوع فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن ضبط (442) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية - كفر الشيخ – السويس – سوهاج – الشرقية – المنيا – البحر الأحمر - قنا - الأقصر – دمياط- المنوفية -الإسماعيلية - بورسعيد) ، وبحوزتهم (255 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة- مخدرات – شروع فى قتل، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في ضبط (807) قطعة سلاح نارى أبرزها (جرينوف – 2 رشاش – 80 بندقية آلية – 117 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 77 مسدس – 530 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1146 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط(ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) ضبط بداخلها (5 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة من ضبط (8) تشكيلات عصابية ، ضمت (21) متهم ، إرتكبوا (46) حادث سرقة متنوعة، وضبط (41) قضية أحداث، وكشف غموض (66) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (93) متهماً، وإعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (486571) حكم قضائى.. بإجمالى (36592) متهم ، بينها (1930) حكم جناية، و(175405) حكم حبس، و(243128) حكم غرامة، و(66108) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط (8310 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (159) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (17773 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫399٫355 جنيه)، وضبط (24) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1953859 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8127) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3252,840) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (390) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (617,451) طن، وكذا ضبط (91) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (68,924) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (82145) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (66,218,636) جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبي عن ضبط (1947) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (1٫577٫850٫047) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6٫790٫635) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا الأموال العامة عن ضبط (39) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية - غسل الأموال – الكسب غير المشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (234,253,223 جنيه).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضموا (10) متهمين ، إرتكبوا (19) واقعة سرقة، وضبط (1576) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (297) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (161) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (15) وحدة أبرزها (جهاز تقوية الصوت – وحدة معالجة مركزية – وحدات مونتاج صوتى – هارد ديسك) وكذا ضبط (136) قضية فى مجال جرائم المطبوعات : بإجمالى مضبوطات بلغت (3122) نسخة لكتب دراسية خارجية فى مواد مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية).

ونجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (1044) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1300) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (75) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (214) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (281) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (991) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6981) قضية تموينية متنوعة وضبط (1901) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (12524) أرجيلة وغلق (7721) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (69662) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (69441) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (221) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1520) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1704) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (713٫635 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو ، وزنت (583٫476 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (94٫669 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الاستروكس ، وزنت (14٫939 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس (الشابو) ، وزنت (12٫740 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (9٫760 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت ( 235 جرام)، و(19٫984) ألف قرص مؤثر، و (14٫804) ألف قرص ترامادول مخدر، و (9303) قرص كبتاجون مخدر، وضبط عدد (2) قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (28) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (135٫000٫000 جنيه).

ونجحت الجهود في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك في ضبط (11) قضية بإجمالي (14) متهم .. بمضبوطات بلغت (395 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (240061) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (36215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 5697 موقف عشوائي).

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (287 سيارة – 46 دراجة نارية)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (263) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1834) من سائقي حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (25) منهم، وفحص (1652) مركبة تبين مخالفة (70) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (5170) من قائدي المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (293) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (12) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (68) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية)، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط (566) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون