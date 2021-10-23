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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قفشة يحرز الهدف الثالث لـ الأهلي في شباك الحرس الوطني

لقاء الأهلي والحرس
لقاء الأهلي والحرس الوطني

أحرز محمد مجدي قفشة الهدف الثالث في شباك الحرس الوطني في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على استاد الأهلي السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن محمد مجدي قفشة من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 57 من خلال مراوغة دفاع الحرس الوطني وتسديد كرة قوية أقصي يسار حارس المرمى لتسكن الشباك ويعلن تقدم المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف

 

أحداث الشوط الأول 

 

 

هدف تقدم الأهلي في الشوط الأول

 

تقدم النادي الأهلي على نظيره الحرس الوطني في الشوط الأول بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع بينهما على استاد الأهلي السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شهدت الدقيقة الأولي من المباراة إهدار محمد شريف لاعب النادي الأهلي هدف محقق بشكل مبكر للغاية بعد مجهود فردي من وليد سليمان في اختراق منطقة الجزاء عقب تمريرة أرضية رائعة  لمحمد شريف في مواجهة المرمى والذي سددها مباشرة بشكل غير متقن لتمر بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وحرص لاعبو الحرس الوطني بالتمركز في وسط الملعب في محاولة لغلق المساحات أمام لاعبي النادي الأهلي الذي يحاول إحراز أول أهداف مبكرا لإنهاء المباراة.

 

وفي الدقيقة التاسعة أحرز محمد شريف هدف تقدم النادي الأهلي عقب جملة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة على الجبهة اليمنى ليتمكن من محمد شريف من استغلها واخترق منطقة الجزاء  بتسديدة قوية لتسكن الشباك.

 

وفي الدقيقة 35 قلص فريق الحرس الوطني  الفارق أمام الأهلي لتصبح هدفين لهدف عقب انطلاقة على الجبهة اليمنى من جبريل ديوري أنهاه بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إنسا إيسوفو بتسديدة مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 39 تنفيذ ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي عن طريق علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ويستقبلها وليد سليمان برأسية خادعة لتصدى لها الحارس  وتعود مجددا لمحمد شريف ويسددها مباشرة وي تصدى لها الحارس مجددا لترتد من جديد لمحمود كهربا الذي سدد كرة قوية ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

وحصل جيندار ميري ناشونال حارس الحرس الوطني في الدقيقة 42 على بطاقة صفراء نتيجة عرقلة متعمدة لوليد سليمان على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 17 أحرز محمد مجدي قفشة الهدف الثاني  من خلال هجمة منظمة للاعبي الأهلي من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية ليتمكن  محمود كهربا من صنع عرضية  داخل منطقة الجزاء ليقبلها محمد مجدي أفشة المتمركز دون أي رقابة دفاعية في مواجهة المرمى ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

 

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :
 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم «كهربا».

الهجوم: محمد شريف.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، محمود وحيد، حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

 

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بطل النيجر وحسم التأهل إلى دور المجموعات، ومواصلة رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، الذي حصده الأهلي في آخر نسختين وتوج به 10 مرات من قبل، وهو رقم قياسي تاريخي مُسجل باسم نادي القرن في البطولة.

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