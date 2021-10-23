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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم بثلاثة أهداف نظيفة على برايتون في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

أنهى فريق مانشستر سيتي، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه ببرايتون متقدمًا عليه بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

وافتتح برناندو سيلفا، التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 13، أعقبه فيل فودين بالهدف الثاني في الدقيقة 28.

 

وفي الدقيقة 31، سجل فيل فودين ثاني أهدافه والثالث لفريقه بعدما اصطدمت به تسديدة زميله جابريال خيسوس.

 

تشكيل مانشستر سيتي

 

وضم تشكيل مانشستر سيتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - برناندو سيلفا

خط الهجوم: جابريال خيسوس - جاك جيريليش - فيل فودين.

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