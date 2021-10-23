محمد هنيدي: كنت "هتألش" من مسرحية حزمنى يا والرقابة أوقفت العرض.. فيديو

تصدر الفنان محمد هنيدى تريند جوجل بعد أولى حلقات برنامجه “هنيدى شو” والذى يعرض على قناة المحور وكان استضاف كل من شريف منير ومدحت صالح ليكشف كواليس وتفاصيل مسرحية “حزمنى يا”.

وكان تحدث هنيدى عن كثير من التفاصيل الخاصة بمسرحية “حزمنى يا” والتى يمكن ان نرصدها فى هذا التقرير.

كان محمد هنيدى أحد أعضاء مسرحية “حزمنى يا” الأساسيين مع الفنانة يسرا وأحمد آدم ولكن عندما قررت يسرا الاعتذار ومن ورائها أحمد آدم قرر المنتج عصام إمام أن يستعين بكل من شريف منير ومدحت صالح مما أدى إلى استبعاد محمد هنيدى بشكل ضمنى خاصة بعد الاستعانة بالثنائي الحديث وقتها حيث كانا قدما معا أغنية “مليونيرات” ولكن بعد الاستقرار على أبطال العرض المسرحى كان فريق العمل حريصا على تواجد محمد هنيدى كونه من النجوم الشباب الذين يمتلكون موهبة كبيرة وقتها وتم اضافة شخصية “حمامة بتاع التلفونات”.

وكشف محمد هنيدى أيضا مع شريف منير ومدحت صالح فى البرنامج عن أن العمل المسرحى كان أبطاله فؤاد المهندس وأمينة رزق قبل أن يستقر على فريق العمل الذى قدم العرض المسرحى بقيادة فيفى عبده وحسن حسنى.

قال محمد هنيدى : "مسرحية (حزمني يا) كان اسمها الأصلي (حزمني يا بابا)، ولكن الاسم تغير بسبب الرقابة التي رفضته، قائلين: (الأب مبيحزمش بنته)، واحترم أسرة المسرحية قرار الرقابة"، حسب تصريحاته في برنامج "هنيدي شو".

وأضاف محمد هنيدى : "لما فتحنا بعد كده، حققنا نجاحًا ضخمًا جدًا جدًا.. وكانت المسرحية سبب نجاح الكثيرين، وكانت من أحلى الروايات فى حياتى وحياة كل من عمل فيها".

برنامج هنيدى شو

وكانت قد كشفت قناة “المحور” عن مواعيد عرض برنامج “هنيدى شو”، حيث يُذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وقال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :"بما أننا عملنا سينما وإعلانات والحمد الله كسرنا الدنيا بيكم.. فقلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر هنيدي شو.. استنوا المفاجآت والانبهارات ..حصريًا على قناة المحور الجمعة 22 أكتوبر".

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.

يذكر أنه في لقاء خاص عقب نجاح فيلمه الأخير "الإنس والنمس"، يحل النجم محمد هنيدي ضيفا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يوضح هنيدي خلال اللقاء مدى سعادته بفيلمه الأخير الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.