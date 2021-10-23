رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد محطة تحلية آبار بالحلازين في مطروح.. صور

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور أحمد معوض، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، محطة تحلية آبار بمنطقة الحلازين بمحافظة مرسى مطروح، والتى تنفذها الشركة ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى.

وقال الدكتور ابراهيم خالد، أن المحطة ضمن 4 محطات تحلية مياه آبار تنفذها الشركة وتبلغ طاقة المحطة الواحدة 100 متر مكعب يوميا بتكلفة 6 مليون جنيه للمحطة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة، والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروعات.