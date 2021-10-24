مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا لإصلاح مشكلات معالجات AMD مع ويندوز 11

أصدرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات تحديثا جديدا للمستخدمين يشمل إصلاح عدد كبير من المشكلات الخاصة بأداء الأجهزة التي تعمل بمعالجات AMD أثناء تشغيل ويندوز 11 .

وبحسب موقع The Verge فإن شركة مايكروسوفت قد وفرت لمستخدميها تحديث Windows 11 Build 22000.282 ، لحل مشكلات زيادة زمن انتقال ذاكرة التخزين المؤقت L3 إلى ثلاثة أضعاف وكذلك تباطؤ الأداء بنسبة تصل إلى 15 % عند تشغيل بعض الألعاب.

ويمكن لجميع المستخدمين تحميل التحديث الجديد الذى أتاحته مايكروسوفت كتحديث إختياري في Windows Update ، حيث يعتبر التحديث حلا للمشكلات التي حدثت مع جميع مستخدمي الأجهزة التى تعمل بمعالجات AMD من نوع Ryzen أثناء تشغيل ويندوز 11 .

وعلى الرغم من أن التحديث الأخير لنظام التشغيل ويندوز 11 جعل هذه المشكلات أسوأ ، إلا أن التصحيح الحالي يعمل على إصلاحها إلى الأبد من جانب وقت استجابة ذاكرة التخزين المؤقت L3 ، وكذلك عمل الألعاب بشكل طبيعي.

وتقول شركة AMD أن الخطأ الثاني والذى يؤثر على تباطؤ الأداء بنسبة تصل إلى 15 % عند تشغيل بعض الألعاب قد يؤثر على الأداء في المهام التي تعتمد على وحدة المعالجة المركزية ، وقد أصدرت AMD بالفعل برنامج تشغيل شرائح جديدًا لمعالجته ، بموجب الإصدار 3.10.08.506.

ويتضمن تحديث ويندوز 11 الجديد أيضًا قدرًا كبيرًا من الإصلاحات ، بما في ذلك إصلاح لحل مشكلة تمنع فتح قائمة ابدأ بعد ترقية نظام التشغيل ، وإصلاحات لتأخيرات الإدخال لبعض أجهزة الماوس ولوحات المفاتيح التي تعمل بتقنية Bluetooth.