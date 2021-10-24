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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

مذبحة المرج
مذبحة المرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة عامل وزوجته، بتهمة إجبار الزوج زوجته الأولى على قتل أطفالها الثلاثة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ  "مذبحة المرج"، لجلسة 26 ديسمبر.

تفاصيل مذبحة المرج 

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذي وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.

تم ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قضية مذبحة المرج من خلال الفيديوجراف التالي:

مذبحة المرج مذبحة المرج الثلاثة

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