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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من إيهاب جلال بعد فوز بيراميدز على عزام التنزاني

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه يوجه الشكر للاعبين على الفوز الصعب على حساب عزام التنزاني، موضحا أنه حذر اللاعبين من صعوبة اللقاء نظرا لقوة المنافس الذي يستحق كل تقدير، ولكن بسبب التقدم بهدف وحيد كان هناك بعض التوتر في اللقاء خاصة في الشوط الثاني.

شدد على أن هناك غيابات عديدة وقائمة محدودة يحاول التعامل معها في ظل غياب الجدد والمصابين ولكنه سعيد بمجهود اللاعبين وظهورهم بمستوى طيب للغاية في ظل الظروف الحالية والغيابات العديدة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص ضاعت بسبب الخوف من ضياع الفوز والتأهل.

وهنأ إيهاب جلال حارسه شريف إكرامي على وصوله إلى 100 مباراة أفريقية، ومشيدا بالحراس المميزين الذين يضمهم بيراميدز وجميعهم على المستوى المطلوب وخبراتهم تجعل الفريق منافسا على جميع البطولات.

تأهل فريق بيراميدز إلى دور 32  الثاني من الكونفدرالية الإفريقية عقب تحقيق الفوز على نظيره عزام التنزاني بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ملعب الدفاع الجوي فى إياب دور الـ32، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز علي جبر هدف تفوق نادي بيراميدز في الدقيقة 30 من خلال كرة عرضية من عبد الله السعيد من يسار منطقة الجزاء قابلها أحمد سامي برأسية ردت من الحارس ليجدها علي جبر المتمركز يمين منطقة الـ6 ياردات فسدد الأخير وتسكن الشباك

 

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

 

حراسة: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

 

وتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - أحمد توفيق- أسامة جلال - دودو الجباس - إبراهيم حسن - عماد ميهوب - أحمد أيمن منصور

 

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على حضور مباراة بيراميدز وعزام في إياب دور ال٢٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إيهاب جلال بيراميدز غيابات شريف إكرامي علي جبر

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