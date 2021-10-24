بكتب وأنا في أسوأ حالاتي.. أسما شريف منير توجه رسالة لـ ابنتها

وجهت الفنانة أسما شريف منير رسالة لـ ابنتها ، ونشرت عدة صور تجمعها بها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام».

وكتبت اسما " بنتي حبيبتي، عدينا بحاجات كتير مع بعض ولسه هنعدي، اجمدي معايا وخلينا في ضهر بعض وأنا أوعدك أن ربنا كتبلنا إحنا اللي اتنين عوض وحياة حلوة اوي بكرة تشوفي».

وأضافت اسما «مع إني بكتب الكلام ده وأنا في أسوأ حالاتي النفسية بس رغم كده عمري ما بيأس من رحمة ربنا وعندي يقين أن عوضه خير واللي جاي أحلى وأحن علينا».



يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



وقالت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".



وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".



وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ إنستجرام: "صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".



وأضافت: "بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما اذونى بكل سهولة".