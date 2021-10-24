حريق هائل في العاصمة الأردنية عمان..فيديو

اندلع حريق هائل فجر اليوم الأحد، في عدد من المحال التجارية في منطقةمجمع رغدان في العاصمة الأردنية عمان.

وذكرت صحيفة "الراي" الأردنية أن عناصر الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.

وأوضحت أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديرية دفاع مدني وسط عمان، تعاملت مع الحريق الكبير الذي اندلع في عدد من المحال والبسطات منطقة مجمع رغدان.

وأضافت أن فرق الإطفاءعملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للأماكن المجاورة.

وأكدت أن الحرائق لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتابعت الصحيفة أن السلطات قامت بتفح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.