نحنا والقمر جيران.. محمود الليثى بصحبة بسمة فى أحدث ظهور له| شاهد

نشر الفنان محمود الليثى صورة له مع الفنانة بسمة ، عبر حسابه الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلق محمود الليثى “ نحنا و القمر جيران ”.

ويذكر أن كشف الفنان محمود الليثي في تصريح خاص لصدى البلد سبب ارتدائه جاكيت مرسوما عليه الفنان الراحل سمير غانم .

وقال محمود الليثي : "الراجل دة قابلته مرة في snl بالعربي ، كان ساعتها لسه متشهرناش ومحدش لسه عرفنا كان في منتهى التواضع والجمال".

تابع :" فضل يتكلم معايا ساعتين؛ راجل جميل الله يرحمه؛ وهي طقت في دماغي اني اعمل لافته لطيفة له ، كانت بمثابة كوميديان ينعي كوميديان آخر هذا ما كان في قلبي وقتها ".