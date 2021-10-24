من البطولات الأفريقية الي الدوري المحلي.. الثأر عنوان الصراع بين الأهلي والزمالك والمصري

تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلي دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز فريق الزمالك على توسكر الكيني بنتيجة إجمالية 5-0، فيما حجز الأهلي بطاقته على حساب الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة إجمالية 7-2، وفي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية تأهل المصري إلى دور الـ 32 الثاني لكأس الكونفدرالية، بفوزه على ريفينيو أوثوريتي الأوغندي بهدف وحيد، إضافة إلي تأهل نادي بيراميدز في نفس البطولة علي حساب منافسه فريق ازام يونايتد التنزاني.

وتبرز الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا، إذ تتطلع لتأكيد قوتها، والمحافظة على مواقعها، على أقل تقدير.

وتدخل بطولة الدوري المصري الممتاز عصرا جديدا تحت مظلة رابطة الأندية المحترفة التي تأسست أخيرا، بعد انتظار طويل.

وينطلق الموسم الجديد من المسابقة المصرية العريقة الثلاثاء المقبل، بينما لم تعلن الرابطة برئاسة أحمد دياب سوى عن مواعيد 8 جولات فقط.

ويشهد الدوري المصري تحديات كبرى خاصة لفرق المقدمة، في ظل تحفز الزمالك للاحتفاظ باللقب، أمام طموح الأهلي في استرداد بطولته المفضلة بعدما تعثر في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي.

كما تسعى الفرق الصاعدة حديثا لإثبات جدارتها بين الكبار، في ظل الصفقات الكثيرة التي أبرمتها في انتقالات الصيف.

ويأتي صراع المدربين في المقدمة لا سيما في وجود الثلاثي بيتسو موسيماني (الأهلي)، وباتريس كارتيرون (الزمالك)، ومعين الشعباني (المصري).

المدربين يرفعون شعار الثأر

ويمتد الصراع بين هذا الثلاثي صاحب التاريخ الكبير في قارة أفريقيا لسمراء، من الدوري المحلي إلى البطولات القارية، إذ يأمل كل منهم لإثبات جدارته بأهداف ودوافع مختلفة.

وحصد موسيماني 3 نسخ من دوري أبطال أفريقيا، مع صن داونز (2016) والأهلي (2020، و2021) على حساب الزمالك مرتين، ثم أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

في المقابل يملك معين الشعباني سجلا قاريا مميزا أيضا، فقد توج بدوري الأبطال مرتين مع الترجي (2018) على حساب الأهلي ، ثم على حساب الوداد (2019) بعد نهائي جدلي في رادس.

على جانب آخر، فاز كارتيرون بدوري الأبطال مع مازيمبي (2014)، ثم فاز مع الفريق الأبيض بكأس السوبر الأفريقي (2019) على حساب الترجي التونسي.

والتقى كل مدرب مع الآخر خلال السنوات الماضية سواء محليا أو قاريا، فموسيماني وكارتيرون تقابلا الموسم الماضي في الدوري وفاز الأهلي في الدور الأول 2-1، وانتهى لقاء الدور الثاني بالتعادل 1-1.

كما تقابل كارتيرون والشعباني، حيث فاز الزمالك على الترجي في السوبر الأفريقي 2019، بعدما كان الشعباني قد فاز على المدرب الفرنسي حين كان مدربا للأهلي في نهائي دوري الأبطال 2018.

أما موسيماني والشعباني فقد تقابلا في نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، ونجح الأحمر في الفوز على بطل تونس ذهابًا 1/0 في رادس بهدف محمد شريف، وإيابًا بنتيجة 3/0.

ويملك كل مدرب من الثلاثي طموحاته الخاصة في الموسم الجديد، فكارتيرون يبحث عن إعادة دوري أبطال أفريقيا للزمالك بعد غياب استمر 20 عامًا، وموسيماني يتطلع لقيادة الأهلي لاستعادة بطولة الدوري.

أما الشعباني فرغم إمكانيات المصري الأقل كثيرا من الترجي، لكنه يتطلع لحصد مركز مؤهل إلى بطولات أفريقيا في الموسم الجديد، بجانب المنافسة على بطولة كأس مصر، وكذلك بلوغ أقصى مرحلة ممكنة في كأس الكونفدرالية.