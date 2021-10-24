أول مجمع حكومي متكامل على مستوى الجمهورية لخدمة مستثمري الوادي الجديد | فيديو

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن أول مجمع حكومي متكامل على مستوى الجمهورية لخدمة المستثمرين ، بمحافظة الوادي الجديد .
وجاء في التقرير ، أن المجمع الحكومي يهدف لجمع المديريات التابعة للوزرات في مبنى واحد فقط ، ويضم جميع الموظفين المعنين ، إلى جانب تخصيص قطعة أرض كاستراحة للقضاة .
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى من المجمع ستشمل جميع المديريات الموجودة داخل المحافظة .
وأوضح التقرير أنه سيتم تسليم المشروع في شهر ابريل القادم كتسليم ابتدائي ، ومعدلات الطرح والصرف تسير بالمشروع بشكل جيد .
وتهدف المحافظة لعمل عاصمة إدارية مصغرة ، لخدمة أهالي المحافظة ، وكنموذج يحتذي به أبناء المحافظات الأخرى .