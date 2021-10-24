فحص ٢٥٠ ألف طفل بالشرقية ضمن الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تستمر الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمحافظة الشرقية، بالعمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية والفحص الطبي اللازم للأطفال ضمن المبادرة الرئاسية بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم خلالها فحص ٢٥٠٨٣٣ طفل حديثي الولادة حتى الآن، من عمر يوم وحتي ٢٨ يوم، بنسبة تغطية بلغت ٩٣%، وذلك من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية.

وأوضح وكيل الوزارة ، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد ٢٣٤ جهاز انبعاث صوتي، ليصل الإجمالي إلي ٣٥٤ جهاز موزع علي جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، وفي حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، ويتم فحصه مرة أخري بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلي مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" يتم إحالته إلي مركز السمع والكلام بالقاهرة.

وأشار إلي أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص ٢٦٩٠٦٣ ألف طفل علي مستوي المحافظة، ويتم العمل بالمحافظة من خلال ٣٥٥ مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ١٩ إدارة صحية بالمحافظة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.