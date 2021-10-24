عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ضربت 35 ولاية.. السالمونيلا تكشر عن أنيابها.. واللحوم المصنعة متهمة

جائحة السالمونيلا
جائحة السالمونيلا

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة عن إصابة 20 شخصا بعدوى السالمونيلا في 8 ولايات، مشيرا إلى أنه تم نقل 3 منهم إلى المستشفى، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب العدوى.

وطالبت السلطات الصحية الأمريكية مواطنيها بالتوقف عن تقبيل الدجاج، وغيرها من الطيور الداجنة، وعدم الأكل أو الشرب بالقرب منها، بسبب تزايد عدد الإصابات بداء السالمونيلا في البلاد.

وحذرت المراكز الأمريكية من أنه حتى لو بدت هذه الدواجن نظيفة، فإن بعضها مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء.

لا يوجد علاج لها .. عدوى الشيجيلا خطر جديد يهدد حياة الأطفال

ما هي السالمونيلا

السالمونيلا هي نوع البكتيريا التي تُعد السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المرتبطة بالغذاء في جميع أنحاء العالم، لا يمكنك رؤيتها أو شمها أو تذوقها.
والمرض الناتج عن هذه البكتيريا رسميًا هو داء السلمونيلات، ويمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة، والإسهال،والحمى، والألم والتشنج في بطنك، ويتحسن معظم الناس بمفردهم في المنزل في غضون 4 إلى 7 أيام.

كما أن عدوى السالمونيلا شائعة جدًا، وعندما يذكر الناس التسمم الغذائي، فإنهم يتحدثون عادة عن السالمونيلا، ويتم الإبلاغ عن عشرات الملايين من الحالات حول العالم كل عام.

مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة السلطات الصحية الأمريكية السالمونيلا داء السلمونيلات الاسهال عدوى السالمونيلا

موضوعات متعلقة

لا يوجد علاج لها .. عدوى الشيجيلا خطر جديد يهدد حياة الأطفال

5 حيل للتقليل من عدوى الجيوب الأنفية جربيها بنفسك

ترشيحاتنا

مدبولى: الحكومة ضخت استثمارات كبيرة فى إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى

تعليم الشرقية: إحالة واقعة اتهام عامل بمدرسة للمديرة بالتعدي عليه لفظيا إلى الشئون القانونية

رئيس الوزراء: نهر النيل بالنسبة لمصر قضية وجودية ترتبط بحياة الشعب

بعد الارتفاع المتواصل.. آخر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم «فيديو»

مرتضى منصور يعلن قراره النهائي بشأن كارتيرون وبعض لاعبي الزمالك

القضاء الادارى تكشف حيثيات حكمها بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

وسام علي صدري.. شاهد| أول رد من مرتضى منصور بعد رجوعه لنادي الزمالك

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

بيان هام من مرتضى منصور بعد قرار عودته لنادي الزمالك

بعد ٦٠ يوما.. خبير قانونى يكشف موقف مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

خاص.. أول قرار من وزارة الرياضة على حكم عودة مرتضى منصور للزمالك

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وعوده بالتخلص من طالبان.. قائد الجيش الأفغاني مشردًا على أرصفة أمريكا|شاهد

حرب على آبي أحمد.. أول طلب أمريكي حقيقي بالتدخل العسكري ضد حليفة إثيوبيا

بحلول 2050.. 3 ملايين منزل مهدد بخطر الغرق تحت الفيضانات

بالركل والضرب.. مشاجرة عنيفة بين لاعبي شباب النصر السعودي والرائد خلال مباراة|فيديو

فيديو

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ