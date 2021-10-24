ضربت 35 ولاية.. السالمونيلا تكشر عن أنيابها.. واللحوم المصنعة متهمة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة عن إصابة 20 شخصا بعدوى السالمونيلا في 8 ولايات، مشيرا إلى أنه تم نقل 3 منهم إلى المستشفى، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب العدوى.

وطالبت السلطات الصحية الأمريكية مواطنيها بالتوقف عن تقبيل الدجاج، وغيرها من الطيور الداجنة، وعدم الأكل أو الشرب بالقرب منها، بسبب تزايد عدد الإصابات بداء السالمونيلا في البلاد.

وحذرت المراكز الأمريكية من أنه حتى لو بدت هذه الدواجن نظيفة، فإن بعضها مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء.

ما هي السالمونيلا

السالمونيلا هي نوع البكتيريا التي تُعد السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المرتبطة بالغذاء في جميع أنحاء العالم، لا يمكنك رؤيتها أو شمها أو تذوقها.

والمرض الناتج عن هذه البكتيريا رسميًا هو داء السلمونيلات، ويمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة، والإسهال،والحمى، والألم والتشنج في بطنك، ويتحسن معظم الناس بمفردهم في المنزل في غضون 4 إلى 7 أيام.

كما أن عدوى السالمونيلا شائعة جدًا، وعندما يذكر الناس التسمم الغذائي، فإنهم يتحدثون عادة عن السالمونيلا، ويتم الإبلاغ عن عشرات الملايين من الحالات حول العالم كل عام.