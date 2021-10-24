عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

سعفان يشارك في الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة العمل العربية بالدوحة .. انتخاب المير رئيسا للمجلس والركابي ويوسف نائبين .. ومقترح بمشروع وضع آلية لمناوبة رئاسة المجلس بين الدول

صدى البلد

سعفان يشارك في الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة العمل العربية بالدوحة

انتخاب المير رئيسا للمجلس والركابي ويوسف نائبين

وزير القوي يهنئ رئيس المجلس الجديد 

سعفان يقدم هدية تذكارية من الصناعة المصرية تعبيرا عن عمق العلاقة مع قطر

مقترح بمشروع بوضع آلية لمناوبة رئاسة المجلس بين الدول لعرضه على المؤتمر القادم

 

شاركت حكومة مصر ممثلة في وزير القوى العاملة محمد سعفان في اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة ، اليوم الأحد ، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.

افتتحت الاجتماعات بجلسة إجرائية بحضور أعضاء مجلس الإدارة المنتخب في الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وتم انتخاب ناصر المير رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية عن أصحاب الأعمال من دولة قطر ، والدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي نائباً لرئيس مجلس الإدارة عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف نائبا لرئيس المجلس عن العمال.

وقد ثمن أعضاء مجلس الإدارة على هذا الترشيح من أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال".

ومن جانبه قدم وزير القوى العاملة محمد سعفان الشكر والتقدير لأعضاء المجلس ، شاكرا رئيس مجلس الإدارة السابق على الفترة التي ترأس فيها المجلس، مهنئا ناصر المير رئيس المجلس الجديد والثقة التي أولاها له المجلس  مقدما له هدية تذكارية من الصناعة المصرية، تعبيراً منه على عمق العلاقات المصرية القطرية، والتعاون المشترك بين البلدين فى العديد من المجالات على كافة المستويات.

 وأكد سعفان أهمية وضع آلية لمناوبة رئاسة مجلس الإدارة بين الدول على أن يتم وضع مقترح لمشروع بذلك يعرض على مجلس الإدارة في جلسته القادمة تمهيدا لعرضه على المؤتمر القادم .

 

 

IMG-20211024-WA0010
IMG-20211024-WA0010
حكومة مصر الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة العمل العربية بالدوحة انتخاب المير رئيسا للمجلس الركابي ويوسف نائبين وزير القوي يهنئ رئيس المجلس الجديد هدية تذكارية وضع آلية لمناوبة رئاسة المجلس وزير القوى العاملة محمد سعفان

ترشيحاتنا

اقترب الرحيل؟.. مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول تصل إلى طريق مسدود

بحضور أبو العينين.. جبالي يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

عصام الشوالي معلقاً على كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

رئيس جمهورية المجر: لدينا التكنولوجيا الكافية التي تحمينا من مخاطر الفيضان

القضاء الإداري يعيد منافس "فرج عامر" لانتخابات نادي سموحة

قبل كلاسيكو الأرض.. انسو فاتي يتفوق على جونيور فينسيوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

بيان هام من مرتضى منصور بعد قرار عودته لنادي الزمالك

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

القضاء الإدارى يقبل طعن مرتضى منصور بحل مجلس الزمالك ورجوعه للنادي

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

بعد ٦٠ يوما.. خبير قانونى يكشف موقف مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

هل ترك الحذاء مقلوبا حرام ويمنع دخول الملائكة؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركل والضرب.. مشاجرة عنيفة بين لاعبي شباب النصر السعودي والرائد خلال مباراة|فيديو

موحد القطرين.. شاهد رقصة عريس مع والدته وحماته بدلًا من العروس|فيديو

داخل فندق.. شاهد امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

في مقطع مؤثر .. طلاب يفاجئون معلمهم بسيارة جديدة

فيديو

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ