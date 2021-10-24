الصدر يحذر من تدخل أي دولة في نتائج الانتخابات بالعراق

أكد زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات العراقية، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أنه لن يتم السماح لأي دولة للتدخل في الانتخابات البرلمانية ونتائجها في العراق.

وقال الصدر في بيان: “لن نسمح بتدخل أي دولة بشأن الانتخابات ونتائجها وما يترتب من تحالفات وما يحدث في العراق صراع ديمقراطي”.

وحذر الصدر من "مستويات تصل إلى حد التقليص الدبلوماسي أو الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا حال صدور أي فعل يمس بالسيادة العراقية".

ودعا الصدر "جميع دول الجوار إلى عدم التدخل في نتائج الانتخابات؛ لأن ما يجري حاليا هو صراع ديمقراطي عراقي".

وكان الصدر حذر أمس من أن جر البلاد إلى الفوضى بسبب نتائج الانتخابات يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني في البلاد.

وقال الصدر إن "تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنيا يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى".

وفاز التيار الصدري في العراق بأغلب مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية العراقية، وفقا لنتائج المفوضية العليا للانتخابات.